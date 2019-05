SAKSIKAN! Live Streaming Persela vs Madura United

POS KUPANG.COM -- Saksikan live streaming pertandingan Persela vs Madura United pada pekan pertama Liga 1 2019.

Pertandingan Persela vs Madura United berlangsung di Stadion Surajaya, Lamongan ini diprediksi bakal berjalan alot.

Pasalnya kedua tim sama-sama miliki skuat yang cukup bagus yang bakal diturunkan dalam laga Persela vs Madura United.

Memasuki hari ke-5 di pekan pertama Liga 1 2019 membuat laga Persela vs Madura United menjadi laga Big Match ketiga setelah Bali United vs Persebaya dan PSS Sleman vs Arema FC.

Laga Persela vs Madura United sejatinya adalah pertandingan ulangan babak perempat final Piala Indonesia 2019.

Di pekan pertama Liga 1 2019 ini, Persela bakal bertemu kembali Madura United.

Persela dan Madura United seolah di jodohkan kembali setelah sebelumnya di laga terakhirya Persela menelan kekalahan menyakitkan.

Diketahui saat itu, Madura United sukses kalahkan Persela 2-1 dan dengan hasil saat itu Madura United berhak melaju di babak Semifinal Piala Indonesia 2019.

Namun, untuk musim ini Persela sudah melakukan perombakan dalam skuatnya.