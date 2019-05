Mengaku Telah Setahun Pacaran, Intip Foto-foto Kencan Manis So Ji Sub dengan Reporter Cho Eun Jung

Mengaku Telah Setahun Pacaran, Intip Foto-foto Kencan Manis So Ji Sub dengan Reporter Cho Eun Jung

POS-KUPANG.COM - Aktor Korea Selatan So Ji Sub dikonfirmasi telah berkencan dengan seorang gadis yang diketahui adalah seorang reporter bernama Cho Eun Jung (25).

So Ji Sub dan Cho Eun Jung semakin dekat setelah aktor 42 tahun ini menjadi bintang tamu di SBS Access Showbis Tonight untuk mempromosikan filmnya, Be With You.

Dalam acara itu Cho Eun Jung menjadi pembawa acara dan mewawancarai So Ji Sub dan lawan mainnya dalam film Be With You.

Cho Eun Jung dan So Ji Sub

Sebelumnya, foto kebersamaan So Ji Sub dan Cho Eun Jung beredar luas.

So Ji Sub terlihat memasuki kedai kopi di Hannam-dong sementara Cho Eun Jung menunggu di luar.

So Ji Sub membeli kopi untuk Cho Eun Jung

Cho Eun Jung menanti di luar kedai

So Ji Sub dan Cho Eun Jung

So Ji Sub dan Cho Eun Jung

Setelah membeli kopinya, kedua sejoli ini terlihat berjalan bersama, saling berbicara dan tertawa.

Keduanya menghabiskan waktu bersama

So Ji Sub dan Cho Eun Jung

So Ji Sub dan Cho Eun Jung

Agensi So Ji Sub, 51K pun mengkonfirmasi laporan kencan tersebut.

"Memang benar So Ji Sub dan Cho Eun Jung berkencan. Mereka telah berkencan selama sekitar 1 tahun sekarang," - 51K

Cho Eun Jung dikenal sebagai "Dewi Legenda Liga" karena ia adalah pembawa acara siaran OGN tentang Champions Korea dari 2014 hingga 2016.