Lebih Dari 160 Varian Roti di BreadTalk Indonesia

POS-KUPANG.COM | KUPANG - BreadTalk Indonesia sudah hadir di Kota Kupang yakni di Ramayana Flobamora Kupang.

Dengan menggunakan bahan berkualitas tinggi maka kelembutan roti BreadTalk tak diragukan lagi. Dalam cita rasa, BreadTalk terus berinovasi.

"Sampai saat ini BreadTalk berhasil menciptakan lebih dari 160 varian produk yang menawarkan gaya hidup baru dalam menyantap roti," kata Brand Manager BreadTalk Indonesia, Tessa Adriani, pada Soft Opening BreadTalk di lantai dasar Ramayana Mall, Kamis (16/5/2019)

BreadTalk juga menyediakan BreadTalk Delivery dimana costumer dapat memesan roti, cookies dan cakes favorit, baik untuk dinikmati sendiri atau mengirimkannya ke kerabat atau sanak saudara di kota maupun BreadTalk berada.

Ia mengatakan untuk informasi lebih lanjut, silahkam langsung menghubungi call center delivery di nomor 1-500-377 atau bisa juga dengan mengunjungi website delivery di www.btdelivery.com.

BreadTalk adalah produk franchise asal Singapura. Di Indonesia, BreadTalk merupakan premium bakery boutique pertama yang menghadirkan konsep dapur terbuka dengan gaya moderen.

Breadtalk (ISTIMEWA)

Konsep ini memungkinkan BreadTalk untuk membuat roti langsung di tempat sehingga proses pembuatannya dapat dilihat secara langsung oleh para pelanggan dan roti yang diterima akan selalu dalam keadaan fresh.

Pada tahun 2004, BreadTalk (Indonesia) meraih Best Seller Product versi majalah marketing untuk product signature-nya yaitu C's Flosss dan Fire Flosss. Di negara asalnya, Singapura, BreadTalk juga mendapatkan penghargaan sebagai Singapore Promising Brand Award, Most Popular Brand 20029 Singapore Promising Brand Award, Most Distinctive Brand 2003-2004 versi Association of Smaal and Medium Enterprise (ASME), serta Brand of the Year di tahun 2014, 2016, 2017 dan 2018 versi World Branding Awards (London). (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)