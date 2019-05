TRIBUN WIKI: Yuk ke J. CO Donuts and Coffe, Ada Promo Menarik

Yuk ke J. CO Donuts & Coffee, Ada Promo Menarik

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG- J. CO Donuts & Coffee yang kini telah memilili lebih dari 260 gerai di seluruh Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya, tidak berhenti memanjakan dan pelayanan spesial bagi para pelanggannya.

Kali ini J.CO Donuts dan Coffe hadi di Kota Kupang dengan promo-promo menarik.

Marketing Communication Supervisor J. CO, di Ramayana-Mall, Kamis (16/5/2019), mengatakan untuk turut memeriahkan Grand Opening gerai baru J. CO di Mei 2019 ini, yaitu J. CO Ramayana Flobamora Mall sebagai gerai yang ke-266. J. CO memberikan promo harga spesial bagi para penggemar J. CO Donuts & Coffee.

Khususnya pada 27-29 Mei 2019 ini Anda mendapatkan harga satu lusin J. CO Donuts & Coffee + 1 J. Coffee + 1 J. Cool Couple dengan harga Rp 102.000 saja.

J.CO Donuts and Coffee Flobamora Mall (POS-KUPANG.COM/ YENI RACHMAWATI)

Tak hanya donat, lanjutnya, J. CO juga memberikan promo spesial free up size untuk all beverage size Due tot Tree sapai dengan 30 Juni 2019.

J. CO sebagai Lifestyle Caffe yang mengedepankan komitmen untuk menjadi brand yang dinamis dan selalu ingin dekat dengan masyarakat Indonesia. Karena itu untuk pertama kalinya J. CO Donuts & Coffee buka di Kupang. Dengan senang hati J. CO Indonesia terus berinovasi dan berkembang menjadi salah satu brand yang dekat secara hati maupun jarak dengan para J. CO Lover. (*)