Renungan Harian Kristen Protestan 16 Mei 2019

Oleh: Pdt DR Mesakh A P Dethan Mth

Jangan Serahkan Pembentukan Karakter pada Media Sosial dan Media Mainstream!"

Menurut Thomas Lickona (lihat Thomas Lickona, Educating For Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility, New York : Bantam Books, 1992, hlm. 22) "karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral.

Sifat alami tersebut diimplementasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, adil, menghormati orang lain, disiplin, dan karakter luhur lainnya".

Masalahnya karakter seseorang tidak berdiri sendiri dalam pembentuknnya.

Ada banyak faktor yang turut mempengaruhi: diri sendiri, keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan pergaulan, lingkungan ibadah, idiologi partai, media sosial (whattsapp, Twitter, Facebook, Youtube, etc).

Jadi intinya bahwa karakter adalah sifat alami yang dimiliki setiap orang dalam kehidupannya, yang dibentuk sesuai lingkungan sekitar yang mempengaruhinya entah ia sadari atau tidak.

Bahaya terbesar dalam kehidupan orang beriman adalah menyerahkan pembentukan karakter diri bukan pada ajaran agama yang terkandung dalam Kitab Suci, tetapi pada faktor-faktor lingkungan sekitar yang menyesatkan,

misalnya pada idiologi tertentu (entah idiologi partai politik dan atau euforia politik untuk menjagokan dan mengkultuskan individu tertentu) atau pada media-media sosial yang menyesatkan.

Lebih parah lagi kalau sesorang menyerahkan pembentukan karakternya pada hoax yang disebarkan di media-media sosial (seperti WA, Facebook, Twitter, Facebook)