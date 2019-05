Menjerit dan Berjingkrak, Ada Apa dengan Luna Maya

POS KUPANG.COM,KUPANG -- Aktris Luna Maya tak dapat menyembunyikan rasa bahagianya setelah mendapatkan sebuah paket istimewa.

Lewat Insta Story akun Instagram-nya, Luna tampak melompat kegirangan ketika membuka paket berisi mini album BTS, Map of the Soul: Persona. "Pulang, pulang, aku dapat... aaarrrggghhh ha ha ha. Ini!" ucap Luna seperti dikutip Kompas.com, Kamis (16/5/2019).

Tak Cuma Reino Barack dan Ariel Noah, Luna Maya Pernah Punya Pacar Tukang Siomay (Instagram/@lunamaya)

Rekannya, Chika Jessica yang merekam tingkah Luna tersebut terkejut dan bertanya untuk memastikan benar atau tidak itu adalah album BTS.

"Albumnya? BTS? Hah? Pantesan aku enggak boleh megang. Hah? Kok bisa?" terdengar suara Chika.

• Kalimat Menohok Reino Barack dan Postingan Petuah Syahrini Jadi Sorotan, Sindir Luna Maya?

• Dinar Candy yang Kerap Pamer Aurat, Sempat Berniat Akan Berhijab Selama Bulan Ramadan

• Ariel NOAH Disuapi Wanita ini Bikin Iri, Siapa Sosok Cantik ini?

• Prabowo Maunya Apa sih? Tuduh Pemilu Curang tapi Enggan Buktikan di MK

Saat Luna menunjukkan isi album BTS itu, Chika Jessica juga ikut bersorak, terlebih saat melihat foto-foto para member dari boyband bentukan Big Hit Entertainment tersebut.

"Makasih BTS aku udah dikirimin ini Map of the Soul: Persona. Oh hi baby, hello, hai. Makasih seneng banget," kata Luna seraya membuka satu per satu lembaran photobook BTS yang menjadi bagian dari album mereka.*