Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun, Kabar Duka datang dari Ani Hasibuan, Dokter Syaraf Yang Lagi Viral

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Innalillahi Waiina Ilaihi Rojiun. Kabar duka datang dari dr Ani Hasibuan.

Dokter syaraf dengan nama lengkap Robiah Khairani Hasibuan itu membagikan kabar duka di akun Instagram miliknya @anihasibuan1974, 15 Mei 2019.

Seperti diketahui dr Ani Hasibuan saat ini sedang viral karena pernyataannya yang mengungkap penyebab kematian ratusan petugas KPPS saat Pemilu 17 April 2019 lalu.

Berikut kabar duka dr Ani Hasibuan:

In memoriam MS Zulkarnaen

our beloved AYAH 25 Agustus 1955 - 29 April 2019

Though u've gone

but ur spirit is still left here

We will continue all good things u used to do