Balikan dengan Aming, Evelyn Nada Anjani Sebut Karena Doa dari Umroh Aku!

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Kabar kembalinya hubungan asmara antara komedian Aming dan sang mantan istri, Evelyn Nada Anjani , bukan rahasia lagi.

Dua tahun pasca bercerai, Evelyn Nada Anjani dan Aming pun akhirnya memutuskan untuk kembali menjalin kasih.

Baru-baru ini dalam tayangan Go Spot yang dipublikasikan melalui kanal YouTube Starpro Indonesia pada Kamis (16/5/2019), Evelyn Nada Anjani membeberkan alasannya kembali menerima Aming.

Ia mengaku, Aming adalah jawaban dari doanya selama ini.

"Ya doa dari umroh aku, ya doanya Alhamdulillah," kata Evelyn.

Ia juga menerangkan, Aming adalah sosok yang menjemputnya di bandara saat kepulangannya dari menjalankan ibadah umroh beberapa waktu yang lalu.

Evelyn pun telah menegaskan kepada Aming untuk memberinya kepastian.

Ia tak ingin menjalani hubungan tidak pasti yang justru menghambat proses move on kedepannya.

"Ya udah aku cuma to the point, kalau nggak ada kepastian aku nggak mau, akan menghambat aku ke depannya move on. Aku juga nggak mau menghambat kehidupan masa depan aku," jelasnya.