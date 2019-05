Anas Suadi, Ponakan Mahfud MD Pencipta Robot IT Pemantau Situng KPU, Cerdas Sejak SMA

POS-KUPANG.COM | PAMEKASAN - Beredar video pria yang sedang mempresentasikan robot IT yang dapat memantau sistem IT KPU dari menit per menit.

Video itu ditayangkan dalam acara simposium Membedah Kecurangan Pilpres 2019, yang berlangsung di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa 14 Mei 2019 lalu.

Pencipta robot IT itu adalah Hairul Anas Suaidi, pria kelahiran Pamekasan Madura, 20 Juli 1976.

Setelah lulus dari SMAN 1 Pamekasan, dia langsung meneruskan kuliah di Institut Teknologi Bandung dan lulus dari Fakultas Elektro.

Menariknya, berdasarkan informasi yang dihimpun TribunMadura.com, Hairul Anas Suaidi merupakan ponakan dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD.

Sutrisno (57), guru Kimia SMAN 1 Pamekasan, membenarkan jika Hairul Anas Suaidi pernah

mengeyam pendidikan di sekolahnya.

Sutrisno mengatakan, Anas di sekolahnya dikenal dengan panggilan Anas Suaidi.

Selain itu, ia juga dikenal sebagai anak yang cerdas dan murah senyum.

"Saat bersekolah dulu, kami mengenalnya sebagai Anas Suaidi," kata Sutrisno saat ditemui di

SMAN 1 Pamekasan, Kamis (16/5/2019)