17 Lagu KPop yang Dikira Lagu Pembukaan Anime, Simak Musiknya di Sini

POS-KUPANG.COM - 17 lagu ini akan membuat anda bertanya-tanya apaka ini benar-benar lagu KPop atau pembukaan anime?

Jika lagu-lagu ini adalah pembukaan anime, tidak ada yang akan mempertanyakannya. Itu akan terlihat sangat normal.

Berikut adalah 17 lagu KPop yang bisa dianggap sebagai pembukaan anime, dilansir dari laman Koreaboo.com.

1. “Chase Me” – Dreamcatcher



2. “Navillera” – GFRIEND

3. “Run To You” – SEVENTEEN

4. “Hi High” – LOONA

5. “Flyers” – Girls’ Generation (SNSD)

6. “I Wait” – DAY6

7. “Day 1” – Red Velvet

8. “Dionysus” – BTS

9. “The Chaser” – INFINITE

10. “Dreams Come True” – Cosmic Girls (WJSN)

11. “Ponytail” – TWICE

12. “El Dorado” – EXO

13. “0325” – Stray Kids

14. “The Fifth Season” – OH MY GIRL

15. “Spring Snow” – PENTAGON

16. “Goodbye” – Taemin

17. “Exquisite” – CoCoSori

Selamat menyimak!

(koreaboo.com)