Renungan Harian Kristen Protestan Rabu 15 Mei 2019: "Semakin Dipukul Justru Semakin Melenting"

Renungan Harian Kristen Protestan Rabu 15 Mei 2019

Oleh: Pdt DR Mesakh A P Dethan MTh Ma

--

Semakin Dipukul Justru Semakin Melenting

Dalam bukunya The Winning Attitude (lihat John C. Maxwell, The Winning Attitude, Membangun sikap pemenang, Micpublishing, 2012, hlm., 45), John C. Maxwell mengatakan bahwa “Hidup itu ibarat gerindra-bahan-bahan yang membentuk diri Anda akan menentukan apakah Anda akan tergilas atau terasah”.

Lebih jauh dengan mengutip Sidlow Baxter yang mengatakan “apa yang membedakan rintangan dan peluang? Cara kita menyikapinya. Setiap peluang punya kesulitannya sendiri dan dalam setiap kesulitan selalu ada peluang”, John C. Maxwell mendorong para pembaca setianya untuk tidak menyerah dengan kegagalan dan situasi sulit.

Menurutnya ketika berhadapan dengan situasi sulit, orang yang sikapnya hebat akan memetik manfaat sebesar-besarnya dari hal terburuk yang ia alami.

“Tidak ada masyarakat yang pernah membentuk orang-orang yang kuat pada masa damai. Kesulitan adalah harta bagi orang-orang yang sikapnya hebat.

Layang-layang membubung tinggi karena melawan arah angin, bukan karena mengikuti arah angin”, demikian John C. Maxwell.

Kesulitan dan tantangan yang dialami orang beriman justru adalah peluang dan bukan hambatan untuk membuktikan kemurnian iman orang percaya.