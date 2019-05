Sinopsis Lengkap dan Cara Mudah Nonton Live Streaming Game of Thrones Season 8 Episode 5

Twitter/Game of Thrones

Sinopsis Lengkap dan Cara Mudah Nonton Live Streaming Game of Thrones Season 8 Episode 5

POS-KUPANG.COM - Sinopsis Lengkap dan Cara Mudah Nonton Live Streaming Game of Thrones Season 8 Episode 5

Berikut sinopsis dan cara menonton Game of Thrones season 8 episode 5

Yang ditunggu-tunggu, episode 5 dari serial populer Game of Thrones (GoT) akhirnya tayang.

GoT season 8 episode 5 memiliki judul The Bells dan tayang di HBOpada Minggu (12/5/19) waktu Amerika Serikat (AS).

Di Indonesia sendiri GoT tayang pada Senin (13/05/19) waktu Indonesia.

Usai tayang, episode GoT kali ini mendapatkan beragam reaksi.

Meski seru, banyak penonton setia GoT yang kecewa dengan episode ini.

Mulai dari build up cerita yang tak sesuai ekspektasi, kurangnya pengembangan karakter, dan masih banyak lagi.

Bahkan bermunculan meme-meme di media sosial terkait kecewanya penonton.