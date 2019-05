Juara Liga Inggris, Pemain Man City Nyanyikan "Wonderwall

Pentolan grup band Oasis, Noel Gallagher (paling kanan) mendatangi ruang ganti pemain Man City usai menyaksikan langsung laga pekan pamungkas Premier League antara Brighton and Hove Albion vs Manchester City di Stadion American Express Community, Minggu (12/5/2019).

POS KUPANG.COM -Pentolan grup band Oasis, Noel Gallagher, sempat hadir menyaksikan langsung laga pekan pamungkas Premier League antara Brighton and Hove Albion vs Manchester City di Stadion American Express Community, Minggu (12/5/2019) kemarin.

Usai Man City menang dan memastikan gelar juara, Noel bahkan sempat masuk ke ruang ganti para pemain.

Bersama-sama mereka menyanyikan lagu Wonderwall, salah satu lagu hits yang pernah dipopulerkan Noel dan bandnya.

Berasal dari Manchester, Noel dan saudara yang juga rekan satu band-nya, Liam Gallagher memang dikenal sebagai pendukung berat Man City.

Kedatangan Noel ke ruang ganti Man City tak disia-siakan sebagian pemain untuk berfoto bersama.

Lewat akun twitternya, Bernardo Silva mengunggah foto saat dirinya memegangi piala bersama dengan Noel dan rekan setimnya yang lain, Vincent Kompany.

“Today is gonna be the day,” tulis caption foto twitter Silva yang menggunakan lirik pembuka Wonderwall.

Sementara itu, pemain muda Man City, Phil Foden mengabadikan fotonya bersama Gallagher juga dengan caption judul lagu Oasis lainnya.

“Champagne Football, Champagne Supernova," tulis Foden. (*)

