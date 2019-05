Kabar Duka - Legenda Hollywood Doris Day Meninggal Dunia di Usia 97 Tahun

Kabar Duka - Legenda Hollywood Doris Day Meninggal di Usia 97 Tahun

POS-KUPANG.COM - Legenda Hollywood Doris Day telah meninggal pada usia 97 tahun.

Kematiannya diumumkan oleh badan amalnya, Doris Day Animal Foundation, pada hari Senin (12/5/2019).

Yayasan itu mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diemailkan bahwa dia dikelilingi oleh teman-teman dekat dan "kesehatan fisiknya sangat baik untuk usianya, hingga baru-baru ini mengidap kasus pneumonia yang serius."

Dia meninggal di rumah di Carmel Valley, California.

Badan amal itu juga mengungkapkan bahwa 'keinginannya adalah agar dia tidak memiliki upacara pemakaman atau peringatan dan tidak ada penanda makam.

Sebagai gantinya, mereka ingin penggemar mengunjungi yayasan yang ia dirikan untuk menyelamatkan hewan.

Doris Day, diperlihatkan pada tahun 60an, (kiri) dan (kanan) pada ulang tahunnya yang ke 97 pada tanggal 3 April, telah meninggal.

Doris Day menjadi terkenal di tahun 1940-an dan 50-an sebagai salah satu dari sedikit sirene layar ikonik dalam film-film, termasuk Pillow Talk, Love Me or Leave Me dan The Man Who Knew Too Much.