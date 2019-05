Indra Bekti Unggah Foto Mohamed Salah, Bintang Liverpool di Instagramnya, Teuku Wisnu Angkat Bicara

POS-KUPANG.COM - Aktor dan pembawa acara kawakan Indra Bekti mengunggah foto Mohamed Salah.

Beragam respon muncul dari unggahan Indra Bekti atas foto pemain asal Liverpool ini.

Foto yang diunggah Indra Bekti tersebut adalah foto pemain Liverpool ini saat berada di dalam pesawat.

Dalam keterangannya, Indra Bekti menuliskan, Mohammed Salah sedang membaca kitab suci Al Quran.

Berikut tulisan Indra Bekti dalam akun Instagramnya @indrabekti:

indrabekti

Komentar pers Inggris menggambarkan Mohamed Salah sebagai pemain besar yang bergaya hidup baik dan rendah hati. Ia tak pernah sekali pun nongkrong di bar-bar melewatkan malam dengan bercinta dengan foto model-foto model setempat. Di dalam pesawat, di setiap perjalanan pulang ke Inggris setelah laga kemenangan ia tak berulah seperti rekan-rekannya yang mabuk-mabukan. Di dalam pesawat, ia membaca kitab suci Al-Qur'an sambil ditemani secangkir kopi susu panas.

Demikian juga setiap acara kunjungan dari para istri atau teman wanita ("sex bomb" ) di hotel, Mohamed Salah selalu dikunjungi istrinya Magi yang selalu tampil cantik berhijab dan anaknya Makka (4 tahun). Maka para fans Liverpool tidak hanya memuji Mohamed Salah sebagai penyerang hebat. Tapi mereka juga menyatakan diri bakal menjadi memeluk agama Islam dan ikut aktif bersama Mohamed Salah di masjid (TEMPO, 4/3/2018).

Bahkan pelatihnya sekarang, Juergen Klopp, mengatakan bahwa Mohamed Salah adalah pemain bintang, yang membaca kitab suci agamanya dan konsisten mengamalkan tuntunannya.

Di Mesir, Mohamed Salah menjadi idola anak-anak muda. "Aku ingin seperti Mohamed Salah ketika besar nanti," ujar Mohamed Abdel, bocah berusia 12 tahun dari desa Nagrig. Dan berkat bola, Mohamed Salah mampu membangun rumah sakit modern di desanya Nagrig serta memberikan bantuan untuk pendidikan kaum papa di desa asalnya Nagrig dan Mesir.

Di Inggris, para fans Liverpool dengan riang berteriak bersama-sama: _Assalamu'allaikum_, Salah, we need you!