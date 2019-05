Andi Jena Terpilih Menjadi Ketum KMK FKM Undana Kupang Periode 2019/2020

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Rapat Umum Anggota (RUA) KMK St.Thomas Aquinas FKM Undana yang berlangsung di Aula San Lima, Penfui, Kupang sejak 11 Mei 2019 pagi kemarin hingga Minggu 12 Mei 2019 pukul 20:10 telah usai.

Dalam RUA itu salah satu agendanya memilih mandataris/formatur/ ketua umum itu Andi Jena terpilih menjadi Ketua Umum KMK St. Thomas Aquinas FKM Undana Kupang periode 2019/2020.

Andi menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mempercayakannya sebagai Mandataris/Formatur/ketua Umum periode 2019/2020.

"Harapannya untuk kepada semua anggota aktif KMK baik anggota biasa maupun anggota luarbiasa untuk bersama-sama membangun sinergi untuk KMK St. Thomas Aquinas yang lebih baik dan tetap mempertahankan eksistensi KMK yang sudah ada sekarang, bekerja sama agar bisa membangun dan membawa KMK ini kearah yang lebih baik lagi," ujar mahasiswa smester VI Psikologi FKM Undana Kupang ini.

Rapat Umum Anggota (RUA) kali ini memang memakan waktu cukup lama.

"Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan melalui amanat RUA XIV untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai mandataris/formatur/ketum periode 2019/2020.

" Harapan saya mari kita sama-sama bahu membahu untuk terus mempertahankan esksistensi KMK St. Thomas Aquinas dan terus bersinergi dengan semua senior dan alumni serta semua pihak untuk membawa KMK ke arah yang lebih baik," ujar pria asal Nagekeo ini.

Hal yang sama juga diungkapkan Qino Moreira, Ketua Umum KMK St.Thomas Aquinas yang baru saja terdemisioner bahwa RUA XIV mencatat rekor baru yakni RUA terlama dalam KMK St. Thomas Aquinas FKM Undana yakni sampai 31 jam.

Tentunya banyak dinamika yang terjadi dalam RUA XIV ini sebagai proses pembelajaran bagi adik adik anggota KMK St. Thomas Aquinas.

Qino berpesan untuk Badan Pengurus selanjutnya untuk tetap mempertahankan keluarga ini, tetap jaga eksistensi keluarga yang masih terjaga sampai saat ini. Tetap berproses terus bertumbuh, lebih banyak memunculkan ide-ide inovatif yang baru untuk kepentingan keberlangsungan keluarga ini kedepannya.

Rapat Umum Anggota (RUA) XIV KMK St. Thomas Aquinas FKM Undana ini juga dihadiri oleh seluruh anggota KMK, senior serta alumni.

Dalam kesempatan ini salah satu senior, Dion Olla mengaku sangat mengapresiasi keberanian Mandataris/Formatur/Ketua Umum yang baru terpilih ditengah polemik kampus yang semakin rumit, ia masih siap dan bersedia menjadi ketua umum.

Sebelum menutup RUA, Herman Kabosu selaku Lembina KMK St. Thomas Aquinas berpesan agar seluruh anggota keluarga bekerja sama menjaga tali persaudaraan keluarga ini dan kepada Mandataris/Formatur/ketua Umum terpilih agar tetap berjuang dan bertarung sampai 2020 nanti.

Rapat Umum Anggota (RUA) XIV KMK St. Thomas Aquinas FKM Undana ini berjalan dengan baik dan lancar. Salam God Is Good All The Time.(Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Laus Markus Goti)