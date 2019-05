Manajer Man City, Guardiola Malah Tidur Nyenyak Jelang Penentuan Gelar, Ini Strategisnya

Gaya Pep Guardiola dalam memberikan instruksi kepada anak-anak asuhannya pada pertandingan Manchester City vs Liverpool di Stadion Etihad dalam lanjutan Liga Inggris, 3 Januari 2019.

POS KUPANG.COM -Manajer Manchester City, Pep Guardiola, sama sekali tidak gusar menjelang laga terakhir timnya di Premier League -kasta teratas Inggris.

The Citizens -julukan Man City- akan melakoni laga penentu perebutan gelar juara Liga Inggris musim ini dengan menantang Brighton and Hove Albion di Stadion American Express Community, Minggu (12/5/2019) malam nanti.

Saat ini, Man City memang masih bercokol di puncak klasemen dengan koleksi 95 poin atau hanya unggul satu angka atas Liverpool yang menempel ketat di peringkat kedua.

Pasukan Guardiola itu bakal gagal mempertahankan trofi juara Liga Inggris jika kalah dari Brighton, sedangkan Liverpool menang atas Wolves di Stadion Anfield, pada saat yang sama.

Meski demikian, Guardiola tetap santai menatap ketatnya persaingan menuju gelar juara Liga Inggris, malam nanti. Dia bahkan mengaku bisa tidur nyenyak di malam sebelum laga.

• Bertaburan Pemain Muda, Ini Target Khusus Semen Padang di Liga 1 Indonesia

Guardiola mengaku bahwa ketegangannya telah berakhir saat Man City berhasil mengalahkan Liverpool di Stadion Etihad, Januari lalu. Kemenangan itu menggagalkan Liverpool untuk memperlebar keunggulan dengan Man City menjadi 10 poin.

"Saya sangat senang, tidak ada kegugupan sama sekali. Saya sangat gugup sebelum (laga melawan) Liverpool, tujuh poin tertinggal, dan kami bisa saja berjarak 10 poin di belakang mereka," kata Guardiola, dilansir dari Four Four Two.

"Saat itu rasanya, 'Ah, itu akan sangat sulit'. Namun, tidak sekarang, tidak, saya tidur seperti seorang bayi. Ini adalah sebuah mimpi, sebuah kebebasan, saya menyukainya," imbuh mantan pelatih Bayern Muenchen itu.

Man City telah memenangi 13 laga terakhir yang membuat persaingan perebutan gelar juara dengan Liverpool semakin seru.

• Striker Persija Marko Simic Kembali Pekuat Tim Macam Kemayoran, Ini Perasaan Hatinya

The Citizens bekerja keras meraih poin penuh dalam empat laga terakhir, masing-masing melawan Tottenham Hotspur, Manchester United, Burnley, dan Leicester.

Guardiola pun memuji kerja keras dan tekad anak-anak asuhnya untuk memenangi laga demi laga yang tersisa.

"Mereka ingin menjuarai Liga Premier. Apa yang saya lihat di latihan -mereka ingin menjuarainya. Kami akan mengunjungi Brighton untuk memenangi pertandingan," ujar Guardiola.

• Arek Suroboyo Persebaya Bantai Arek Lamongan, Ini Strategi yang Dipakai Pelatih Persebaya

"Ini hanya soal Brighton, bagaimana mereka bertahan, kekuatan mereka dan poin kelemahan mereka, apa yang harus kami lakukan. Dan Minggu nanti, 'Anak-anak, ayo keluar dan bermain'. Itu saya," kata dia memungkasi. (*)

• Daftar Nama Pemain Persib Bandung yang Dicoret Pelatih Maung Bandung

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Brighton Vs Man City, Guardiola Tidur Nyenyak Jelang Penentuan Gelar", https://bola.kompas.com/read/2019/05/12/12000018/brighton-vs-man-city-guardiola-tidur-nyenyak-jelang-penentuan-gelar.