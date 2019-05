Jadwal Live Streaming Manchester United vs Cardiff City, Sanggupkah Raih Tiket Otomatis Liga Eropa?

Pertandingan Minggu (12/5/2019) Malam Ini:

21.00 - Brighton and Hove Albion vs Manchester City (MNC TV, beIN Sports 1)

21.00 - Liverpool vs Wolverhampton (beIN Sports 3)

21.00 - Leicester City vs Chelsea (beIN Sports Xtra)

21.00 - Tottenham Hotspur vs Everton (beIN Sports Xtra)

21.00 - Burnley vs Arsenal (beIN Sports Xtra)

21.00 - Manchester United vs Cardiff City (beIN Sports 2)

21.00 - Crystal Palace vs Bournemouth (beIN Sports Xtra)

21.00 - Fulham vs Newcastle United (beIN Sports Xtra)

21.00 - Southampton vs Huddersfield Town (beIN Sports Xtra)

21.00 - Watford vs West Ham United (beIN Sports Xtra)

POS-KUPANG.COM - Di saat Manchester City, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea dan Arsenal masih berpeluang menambah atau minimal merebut satu gelar juara di musim 2018-19 ini, Manchester United justru berada dalam kondisi buruk.

Setelah dipastikan nirgelar usai tersingkir di perempat final Liga Champions, The Red Devils juga akan absen di ajang Liga Champions Eropa musim depan.

Manchester United tak memperlihatkan grafik membaik jika menilik hasil akhir laga mereka. Pekan lalu, mereka ditahan oleh tim di dasar klasemen Liga Inggris, Huddersfield Town, dengan skor 1-1.

Dikutip dari BOLASPORT.com, Cardiff City akan menjadi lawan terakhir Manchester United musim ini, bentrok kedua tim akan tersaji di Stadion Old Trafford, Minggu (12/5/2019).

Manchester United belum meraih satu kemenangan pun di empat laga terakhir di Premier League. Tercatat hanya dua hasil seri dan dua kekalahan yang dicapai Setan Merah dalam empat laga tersebut.

Serupa dengan Huddersfield, Cardiff City pun sudah dipastikan degradasi, tepatnya pekan lalu saat Victor Camara dkk kalah 2-3 saat menjamu Crystal Palace.

Akan tetapi, Cardiff City sedikit lebih baik dari Huddersfield karena mengumpulkan 31 poin alias setengah lebih dari poin Huddersfield. Artinya, duel melawan Cardiff bukan menjadi laga mudah bagi Manchester United.

Pertandingan nanti juga menjadi satu-satunya kesempatan terakhir bagi Marcus Rashford dkk untuk sedikit menyelamatkan musim ini.

The Red Devils masih memiliki kemungkinan untuk menyalip Arsenal mengingat saat ini jarak kedua tim hanya satu poin.