Jadwal Live Streaming Burnley vs Arsenal Minggu (12/5/2019) Pukul 21.00 WIB Malam Ini

Pertandingan Minggu (12/5/2019) ini:

21.00 - Brighton and Hove Albion vs Manchester City (MNC TV, beIN Sports 1)

21.00 - Liverpool vs Wolverhampton (beIN Sports 3)

21.00 - Leicester City vs Chelsea (beIN Sports Xtra)

21.00 - Tottenham Hotspur vs Everton (beIN Sports Xtra)

21.00 - Burnley vs Arsenal (beIN Sports Xtra)

21.00 - Manchester United vs Cardiff City (beIN Sports 2)

21.00 - Crystal Palace vs Bournemouth (beIN Sports Xtra)

21.00 - Fulham vs Newcastle United (beIN Sports Xtra)

21.00 - Southampton vs Huddersfield Town (beIN Sports Xtra)

21.00 - Watford vs West Ham United (beIN Sports Xtra)

POS-KUPANG.COM - Eks penggawa Arsenal, Emmanuel Petit, memberikan apresiasi atas capaian mantan timnya musim ini.

Arsenal berhasil lolos ke final Liga Europa setelah berhasil mengandaskan perlawanan Valencia di babak semifinal dengan agregat 7-3.

Berkat hasil tersebut, tim asuhan Unai Emery itu akan berhadapan dengan Chelsea di partai puncak yang dilaksanakan di Stadion Olimpiade Baku (25/5/2019).

Petit masih mendukung Emery untuk tetap menangani Arsenal di musim depan.

“Mereka (Arsenal) harus melanjutkan dengan Emery, dia bukan masalah. Faktanya ia telah mencapai final Liga Europa. Ia melakukannya dengan sebagian besar pemain yang tersisa dari manajemen Arsene Wenger,” terangnya, seperti dilansir dari TalkSport.

Namun, di sisi lain, Petit ingin adanya perubahan dalam skuad Arsenal.

“Dia (Emery) tidak bisa melanjutkan musim depan dengan pemain yang sama.”

“Apa yang terjadi dengan Ozil? Ia seperti seorang pemain yang mati di lapangan. Ia kehilangan terjemahan,” imbuhnya.

Petit melanjutkan, sudah waktunya bagi Emery untuk mengganti halaman. Ia berpendapat bahwa tekanan sekarang ada di pihak Arsenal karena belum mendapatkan tiket bermain Liga Champions musim depan.