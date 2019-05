Inilah Sosok Bilal bin Rabah yang Film Animasinya BakalTayang 15 Mei 2019 di Bioskop Indonesia

Film Bilal : A New Breed Of Hero dari Uni Emirate Arab yang bakal tayang 15 Mei 2019 di bioskop-bioskop Indonesia.

POS-KUPANG.COM - Film animasi berjudul Bilal bakal tayang 15 Mei 2019 di bioskop Indonesia, yakni CGV dan Cinemaxx. Film itu menceritakan tentang sosok Bilal bin Rabah.

Film animasi panjang pertama dari Uni Emirat Arab garapan Barajoun Entertainment ini, dialih suarakan oleh aktor asal Inggris, Adewale Akinnuoye-Agbaje, yang berperan sebagai Killer Croc di film Suicide Squad.

Film Bilal sendiri, dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, diangkat berdasarkan kisah nyata seorang anak berumur tujuh tahun yang bercita-cita ingin menjadi seorang ksatria. Namanya Bilal.

Hanya saja, Bilal dan saudari perempuannya diculik dari kampung halamannya dan dijual sebagai seorang budak. Dari situlah ia kemudian terhempas kedalam sebuah dunia yang penuh dengan kekejaman dan ketidakadilan.

Meskipun mengalami berbagai kesulitan, Bilal mulai menemukan kekuatan dari dalam dirinya utnuk menemukan jalan hidupnya.

Seorang budak dari Ethiopia yang menjadi "Muadzin Islam" dan menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW.

Seorang pria yang mengilhami banyak orang dengan kekuatannya melawan perbudakan, penindasan, diskriminasi, penyampaian akan keadilan, kesetaraan dan gagasan tentang satu ajaran dibawah naungan Tuhan.

Namun dikabarkan muatan Islami dalam film ini dibuat menjadi lebih samar demi merangkul penonton yang lebih luas.

Film Bilal : A New Breed Of Hero, sebelum tayang dibioskop, telah mencuri perhatian saat diputar di festival film Cannes, pada Mei lalu, dan mendapatkan penghargaan dari sebagai Best Inspiring Movie dalam kategori Animasi.

Sebelum sampai di Indonesia, film Bilal : A New Breed Of Hero lebih dulu tayang di Amerika.