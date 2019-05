PELUNCURAN MOBIL--GM PT SBM, Fredy Prajiatna dan Branch Manager Theo Pareira meluncurkan varian baru New Carry Pick Up, Sabtu (4/2/2017).

Dapatkan Harga Promo New Carry Pick Up Sekarang Juga

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG- New Carry Pick dihadirkan dengan tiga warna pilihan yaitu putih, hitam dan silver.

Jadi tunggu apa lagi masyarakat NTT, khususnya kota Kupang bisa segera mendapatkan mobil ini yang disiapkan untuk memudahkan konsumen untuk berusaha.

Branch Manager PT SBM, Theo Pareira mengatakan mobil carry pick up kapasitasnya lebih besar dan jarak ban dari daratan ke mobil lebih tinggi.

"Seluruh wilayah NTT bila dilintasi oleh Mega Carry dan New Carry tidak ada masalah," tuturnya.

Tahun ini ditargetkan total penjualan New Carry Pick Up sebanyak 1200 unit. Dengan hadirnya New Carry Pick Up PT SBM sangat optimisi target tersebut bisa tercapai.

Bagi konsumen yang ingin memiki Carry Pick Up ada penawaran menarik berupa harga promo selama pameran berlangsung dan pelanggan juga berkesempatan mengikuti test drive New Carry Pick Up untuk merasakan performa kendaraan niaga andalan Suzuki ini.

Selain itu juga ada gratis service untuk konsumen yang membeli mobil ini hingga September kecuali ada penggantian part.

Saat peluncuran juga diberikan potongan uang muka senilai Rp 10.000.0000, doorprize dan grandprize.

Harga promo yang ditawarkan untuk tipe New Carry FD, Rp 164.000.000, tipe New Carry FD AC/PS Rp 170.500.000, New Carry WD Rp165.000.000 New Carry WD AC/PS Rp 171.500.000.

Pantauan POS-KUPANG. COM, PT SBM meluncurkan Suzuki New Carry Pick Up di pelataran Lippo Plaza Kupang, Sabtu (11/5/2019)malam.

Acara ini dihadiri oleh ratusan konsumen yang akan prospek dan yang memiliki mobil pick up lebih dari satu unit.

Malam itu nuansa mulai dari background panggung, bungkusan hadiah doorprize hingga tas dan baju kaos yang dikenakan berwarna kuning.

Para konsumen begitu menikmati rangkaian acara dengan live musik yang menghadirkan King the Voice dan penyanyi lokal Meta. Doddie Latuharhary hadir sebagai Bintang Tamu utama dan membuat suasana lebih meriah. (*)