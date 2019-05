TRIBUN WIKI: Ada Tawaran Promo Spesial Ramadan di Sotis Hotel Kupang

Ada Tawaran Promo Spesial Ramadan di Sotis Hotel Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG | KUPANG - Manajemen Sotis Hotel Kupang menawarkan promo menarik bagi warga Kota Kupang dan sekitarnya untuk berbuka puasa, Jumat (10/5/2019).

Dalam bulan Ramadan yang penuh berkah, manajemen Sotis Hotel Kupang menawarkan promo bertajuk Ramadan Karrem Ifftar Buffet.

Promo ini telah dibuka sejak 6 Mei hingga berakhirnya bulan suci Ramadan.

Eksekutif Chef Sotis Hotel Kupang, Chef Arief Waryono (kiri) ditemani Chef Pestry, Chef Renaldi (kanan) (POS-KUPANG.COM/ GECIO VIANA)

Dengan merogoh kocek yang murah yakni sebesar Rp 75.000 Neet/orang, customer dapat menyantap berbagai menu Nusantara dan makanan khas Provinsi NTT seperti menu kuah asam dan sambal lu'at tanpa menghilangkan ciri khas menu makana a la Timur Tengah.

Demikian disampaikan Eksekutif Chef Sotis Hotel Kupang, Chef Arief Waryono ditemani Chef Pestry, Chef Renaldi kepada POS-KUPANG.COM di Sotis Hotel Kupang pada Jumat malam

"Sesuai tema kali ini yakni Ramadan saya kenalkan menu Nusantara dari khas Kupang NTT, wilayah timur sampai barat saya tampilkan tanpa menghilangkan nuansa Timur Tengah dimana kami juga sediakan kurma, puding ayam rica-rica. Ada juga puding gula jawa. Untuk menu Kupang ada ikan kuah asam, sambal lu'at," kata Chef Arief.

Dengan membayar harga promo, customer dapat menikmati hidangan yang telah disiapkan, dengan sistem All You Can Eat.

"Kami juga memberikan free (gratis) ta'jil yaitu kolak pisang, kacang ijo, kurma dan bubuk mutiara," ungkap Chef Arief.

