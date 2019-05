Mantap, Nadine Candrawinata Dipuji Saat Dukung Dimas Anggara Berpuasa

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Pasangan Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang pertama.

Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata merayakan anniversary yang pertama pada 5 Mei 2019.

Diisukan menikah beda agama, tak membuat satu sama lain surut dalam memberi semangat.

Di momen Ramadan ini, Nadine Chandrawinata mengunggah sebuah foto dan menuliskan kata-kata yang menuai pujian.

Nadine yang memeluk keyakinan berbeda dengan Dimas memang tidak menjalankan puasa Ramadan, namun Nadine memberi dukungan kepada sang suami yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Dukungan Nadine ini diunggahnya pada 6 Mei 2019 lalu.

"Selamat menuaikan ibadah puasa @dimsanggara dan man teman yang menjalankan..?

?mudah-mudahan semuanya lancar juga ya...!?

Mohon maaf lahir dan batin

#ND?

#NADI," tulis Nadine Chandrawinata dalam postingannya.

A post shared by Nadine Chandrawinata (@nadinelist) on May 5, 2019 at 9:42pm PDT

Sontak postingan Nadine menuai banyak pujian dari netizen.

"Senangnya liat yang saling menghargai antar agama," tulis akun @fshasti_ayu.

"Indahnyaaa perbedaan langgeng yaa kak @nadinelist @dimsanggara," komentar akun @atikadyp.

"Walopun berbeda kalian saling menghargai, its role model," imbuh akun @ikapamela.(*)

Artikel ini telah tayang di grid.id dengan judul:Diisukan Nikah Beda Agama, Nadine Candrawinata Tuai Pujian Saat Dukung Dimas Anggara Berpuasa