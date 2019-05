Begini Perjalanan Semarang-Jepara Bersama Honda BR-V

POS KUPANG.COM -Resmi meluncur pada gelaran Telkomsel Indonesia International Motor SHow (IIMS) 2019, Honda Prospect Motor (HPM) langsung mengajak media merasakan sensasi ubahan BR-V facelift, pada sesi test drive.

Memilih rute antar kota Semarang- Jepara, Honda menantang media untuk merasakan kenyamanan baru yang ditawarkan low sport utility vehicle (LSUV) yang sudah terjual 93.000 sejak 2016 lalu.

Seperti diketahui, Honda memang tak memberikan ubahan signifikan pada BR-V, sentuhan ringan hanya terjadi pada beberapa sektor di bagian ekterior dan interior. Sedangkan dari sisi performa dan desain keseluruhan, masih sama dengan model sebelumnya.

Jadi kurang lebih, soal sensasi berkendara tidak ada yang berubah. Handlingdan performa BR-V masih sama dengan model sebelumnya, putaran tenaga dari mesin i-VTEC berkapasitas 1.500 cc yang mampu menghasilkan tenaga 120 ps pada 6.600 rpm dan torsi 145 Nm di 4.600 rpm masih cukup baik mengakomodir kebutuhan tenaga baik dari putaran bawah dan atas.

Tes drive Honda BR-V Semarang-Jepara

Tak sulit untuk memancing tenaga BR-V keluar, hal ini Kompas.com buktikan bersama rekan media lainnya saat berjalan iring-iringan membelah kemacetan di jalur Pantura dari Semarang menuju kota yang terkenal dengan karya ukirannya.

Pedal gas memberikan respon cepat, yang membuat putaran bawah BR-V terasa padat, maklum perjalanan menuju Jepara dengan kawalan polantas menuntut rombongan juga harus berkendara agresif mengikuti ritme agar barisan tak terputus.

Tes drive Honda BR-V Semarang-Jepara

Selama kurang lebih tiga jam perjalan dengan jarak tempuh mencapai 104 km, bisa dibilang BR-V selalu digeber habis. Dengan demikian, jangan harap mendapat nilai konsumsi bahan bakar yang cukup baik, pasalnya bersama empat rekan lainnya Kompas.com mendapat angka rata-rata konsumsi bahan bakar sebesar 8,5 kpl.

Artinya, 1 liter bensin BR-V mampu digunakan menempuh jarak sejauh 8,4 km, tapi dalam mode berkendara yang rata-rata agresif.

Desain

Pengujian kali ini memang bukan soal performa, tapi lebih untuk merasakan suasana baru dari ekterior dan interior BR-V. Honda meyegarkan tampilan BR-V dengan memberikan New Black Front Grille Design, New Front Bumper Design, dan New Front Under Spoiler pada bagian depan.

Honda BR-V Facelift, Jepara

