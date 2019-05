All English Final di Liga Champions dan Liga Eropa ! Intip YUK Sejarah Baru, 

POS KUPANG.COM - - Sejarah baru berhasil diciptakan sepak bola Inggris dalam persepakbolaan Eropa. Pasalnya untuk pertama kalinya, empat tim klub Liga Inggris berhasil masuk ke babak final di dua kompetisi Eropa.

Untuk pertama kalinya, empat tim finalis di Liga Champions dan Liga Europa berasal dari satu negara.

Final sesama wakil Inggris baru saja dipastikan di ajang Liga Eropalewat keberhasilan duo London, Chelsea dan Arsenal melaju ke final.

Dari hasil Liga Eropa untuk leg kedua semifinal, Kamis (9/5/2019) atau Jumat dini hari WIB, Arsenal berhasil menyingkirkan wakil Spanyol, Valencia.

Sementara itu, Chelsea mampu memadamkan perlawanan wakil Jerman, Eintracht Frankfurt lewat drama adu penalti.

Final Liga Europa musim 2018-2019 dijadwalkan berlangsung di Baku, Azerbaijan pada 29 Mei mendatang.

Sehari sebelumnya, All English Final juga dipastikan terjadi di Liga Champions menyusul keberhasil Tottenham Hotspur mengalahkan wakil Belanda, Ajax Amsterdam.

Di final, Tottenham akan menantang Liverpool yang mampu menyingkirkan Barcelona di semifinal.

Final Liga Champions dijadwalkan digelar di Stadion Wanda Metropolitano, Madrid pada 1 Juni mendatang.

Dengan keberhasilan empat wakilnya mencapai final dua ajang Eropa tahun ini, maka sudah empat kali tercipta final sesama Inggris sepanjang sejarah sepak bola benua biru.

Dua All English Final sebelumnya terjadi pada laga Tottenham vs Wolverhampton Wanderes di final Piala UEFA musim 1971-1972, dan laga Manchester United vs Chelsea di final Liga Championsmusim 2007-2008. (*)