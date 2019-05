VIDEO Detik-Detik Artis Korea Han Ji Seong Ditabrak Taksi, Meninggal Dunia di Bandara Incheon Korea

POS-KUPANG.COM - Aktris Korea Han Ji Seong telah meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Pada 8 Mei 2019, dilaporkan bahwa seorang aktris berusia 20-an telah meninggal dunia setelah ditabrak oleh dua mobil di Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan. Dilansir dari soompi.com, Kamis (9/5/2019), kemudian terungkap bahwa aktris itu adalah Han Ji Seong dan bahwa kecelakaan itu terjadi pada pagi hari 6 Mei 2019. Seorang sumber yang dekat dengan almarhumah menyatakan, "Aktris Han Ji Seong telah meninggalkan kami setelah kecelakaan yang tidak menguntungkan. Dia adalah seorang aktris hebat yang penuh gairah untuk akting. Dia adalah seorang aktris dengan masa depan yang cerah, dan sangat disayangkan dia meninggal begitu tiba-tiba. Keluarganya mengatur kamar mayatnya dengan hati penuh kesedihan yang mendalam.” Menurut polisi, dia menyalakan lampu bahaya dan menghentikan mobilnya di jalur kedua dari jalan tol tiga jalur ketika suaminya harus segera menggunakan toilet. Sebuah taksi di jalur ketiga melihat suaminya keluar dari mobil dan dengan cepat mencoba mengubah jalur, membawa mereka ke Han Ji Seong, yang berdiri di luar mobilnya. Dia jatuh di dekat jalur pertama, dan sebuah SUV melaju ke arahnya untuk kedua kalinya. Polisi sedang menyelidiki pengemudi taksi dan SUV karena menyebabkan kematian. Mereka juga melihat kemungkinan bahwa pengemudi taksi itu melaju kencang dan tidak mengawasi jalan. • Tagar #FPIgardaNKRIdanPancasila Trending Twitter, Sudah 255 Ribu Tandatangani Petisi Stop Ijin FPI • Inilah 5 Idol KPop yang Memiliki Rambut Berwarna Biru, Idola Kamu Ada? • Lee Min Ho Bakalan Comeback, Inilah 4 Fakta Drama Korea Terbarunya Usai Wamil • Deretan Kesalahan di Drama Korea yang Tak Disadari, Drama Descendants Of The Sun Termasuk lho! Layanan Forensik Nasional akan melakukan otopsi untuk mencari tahu penyebab pasti kematian Han Ji Seong, dan polisi mencari ke dalam kotak hitam mobilnya untuk mencari tahu mengapa dia menghentikan mobilnya di jalur tengah dan keluar dari mobil. Han Ji Seong melakukan debut sebagai bagian dari girl grup B.Dolls pada 2010 dan kemudian mengejar karir sebagai aktris. Dia muncul dalam drama SBS "Second to Last Love" dan "Happy Sisters" dan film "One Punch." Belasungkawa kami yang terdalam disampaikan kepada keluarga dan teman-temannya.

Kronologi Kejadian

Dikutip dari Tribunnews.com, menurut polisi, Han menyalakan lampu hazard atau lampu tanda darurat dan menghentikan mobilnya di lajur kedua pada jalan 3 lajur karena suaminya tiba-tiba ingin menggunakan kamar mandi.



Mobil taksi yang berada di lajur ketiga, melihat suami Han keluar dari mobil.



Sopir taksi itu dengan cepat pindah lajur ke lajur dua untuk menghindari menabrak suami Han.



Namun, taksi itu justru menabrak Han yang berada di lajur dua.



Han keluar dari mobil saat itu.



Han tertabrak oleh taksi dan terjatuh di dekat lajur pertama.



Mobil SUV yang datang dari lajur pertama lalu kembali menabraknya.



Polisi mengungkapkan, sopir taksi dan pengendara SUV itu lah yang menyebabkan kematian.



Ada pula kemungkinan sopir taksi melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan jalan.



Polisi mencari data dari blackbox mobil Han untuk mengetahui mengapa Han menghentikan mobilnya di lajur tengah dan keluar dari mobil.





Keterangan dari Suami Han Ji Seong



Setelah investigasi lanjutan, suami Han Ji Seong memberikan keterangannya.



Suami Han berkata setelah ia menyuruh istrinya berhenti, ia lalu keluar mobil dari sisi penumpang dan menuju petak bunga yang ada di sisi jalan.



Saat ia kembali, suami Han mengaku kecelakaan telah terjadi.



Polisi mengkonfirmasi, suami Han keluar mobil menuju sisi jalan.



Suami Han berkata ia tidak tahu mengapa mobil berhenti di tengah-tengah bukannya di pinggir.



Ia juga tidak tahu mengapa Han ikut keluar dari mobil.



Polisi berkata, tidak ada audio dalam blackbox mobil Han, sehingga polisi sulit mengerti situasi detail saat itu.



Kejanggalan Pernyataan Suami Han Ji Seong



Terdapat perbedaan antara pernyataan suami Han dengan rekaman kamera dashboard dari pengendara lain.



YTN secara eksklusif mendapatkan rekaman kejadian dari sebuah mobil yang berada di jalur pertama (jalur kiri) sebelum insiden terjadi. Setelah investigasi lanjutan, suami Han Ji Seong memberikan keterangannya.Suami Han berkata setelah ia menyuruh istrinya berhenti, ia lalu keluar mobil dari sisi penumpang dan menuju petak bunga yang ada di sisi jalan.Saat ia kembali, suami Han mengaku kecelakaan telah terjadi.Polisi mengkonfirmasi, suami Han keluar mobil menuju sisi jalan.Suami Han berkata ia tidak tahu mengapa mobil berhenti di tengah-tengah bukannya di pinggir.Ia juga tidak tahu mengapa Han ikut keluar dari mobil.Polisi berkata, tidak ada audio dalam blackbox mobil Han, sehingga polisi sulit mengerti situasi detail saat itu.Kejanggalan Pernyataan Suami Han Ji SeongTerdapat perbedaan antara pernyataan suami Han dengan rekaman kamera dashboard dari pengendara lain.YTN secara eksklusif mendapatkan rekaman kejadian dari sebuah mobil yang berada di jalur pertama (jalur kiri) sebelum insiden terjadi.

Rekaman menunjukkan, Han sudah keluar duluan sebelum suaminya menyebarang jalan menuju sisi jalan.



Insiden terjadi hanya 10 detik sebelum suami Han sampai di sisi jalan.



Berdasarkan rekaman tersebut, tidak mungkin sang suami tidak sadar ada insiden tersebut.



Karena kejanggalan tersebut, tim forensik melakukan autopsi untuk melihat penyebab pasti kematian Han Ji Seong.



Polisi melanjutkan investigasi dengan rekaman dashboard mobil tersebut.





Tentang Han Ji Seong



Han Ji Seong merupakan mantan member grup B.Doll.



Setelah keluar dai B.Doll pada tahun 2010, ia melanjutkan kariernya sebagai seorang aktris.



Ia muncul dalam drama SBS "Second to Last Love" dan “Happy Sisters” serta film "One Punch."



Ia baru saja menikah pada Maret 2019 lalu. (*)