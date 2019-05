Sahid T-More Hotel Kupang Tawarkan Aneka Soto Oseng

Laporan Reporter Pos-Kupang.Com, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Bagi Anda pecinta kuliner soto, wajib dicoba aneka soto oseng yang disuguhkan Sahid T-More Hotel Kupang.

Pasalnya penawaran dengan harga menarik hanya ada di bulan ini untuk empat jenis soto oseng yang lain daripada lainnya.

Soto Oseng yang diracik dengan kaldu spesial dari Chef Aulia Khalis ini akan membuat Anda puas dan kenyang.

• Kuasa Hukum Eggi Sudjana Kecewa, Kliennya Jadi Tersangka Dugaan Makar

Anda yang ingin makan daging ada Soto Oseng Daging hanya dengan Rp 47.000 per porsi. Soto Oseng Paru, Rp 34.000 per porsi dan ada pula Soto Oseng Kikil yang nikmat Rp 36.000 per porsi.

Namun, jika Anda ingin mencicipi ayam, disediakan pula soto ayam yang berbeda dan kekikinian yaitu Soto Ayam Geprek Krispy yang enak hanya dengan Rp 38.000.

Soto Oseng Pedas (POS KUPANG/YENY RACHMAWATI)

Harga tersebut sudah termaksud dengan nasi putih dan juga Anda bisa mendapatkan es teh soda secara gratis.

Selanjutnya, untuk Anda yang hanya ingin menikmati menu-menu ringan, bulan ini hotel menyediakan Banana Spring Rolls atau Lumpia Pisang yang spesial. Ada rasa original yang disajikan dengan sambal terasi atau sambal luat atau Lumpia Pisang ala milenial yang disajikan berbagai saus spesial dan topping ice cream. Harganya ditawarkan mulai Rp 18.000 net per porsi.

Soto Oseng Sahid T-More Kupang2 (POS-KUPANG.COM/ YENI RACHMAWATI)

• VIDEO: Begini Cara POM Ende Lakukan Pemeriksaan Pada Takjil Puasa Ramadhan yang Dijual Warga

Food and Beverage Manager, Edwin menyampaikan Banana Spring Rolls ini disediakan dengan berbagai pilihan yaitu original banana spring roll sambal terasi, original banana spring roll sambal luat, banana spring roll choco chesse, triple ice cream banana spring roll caramel, double ice cream banana springroll caramel dan single ice cream banana spring roll caramel.

Berbagai pilihan rasa ini bisa Anda dapatkan hanya di Restoran Sahid T-More Hotel Kupang.(*)