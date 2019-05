PELUNCURAN MOBIL--GM PT SBM, Fredy Prajiatna dan Branch Manager Theo Pareira meluncurkan varian baru New Carry Pick Up, Sabtu (4/2/2017).

POS-KUPANG.COM |JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) dapat tersenyum dari keikutsertaannya di ajang pameran Telkomsel IIMS 2019 lalu.

Pada pameran tahunan tersebut, New Carry Pick Up dinobatkan sebagai The Best World Premiere yang mengukuhkan posisi kendaraan niaga tersebut sebagai kendaraan andalan.

"Kami mengucapkan terima kasih pada para pengunjung IIMS 2019 atas sambutannya terhadap New Carry Pick Up. Penghargaan ini membawa kebanggaan tersendiri sekaligus dorongan kuat untuk selalu mengembangkan berbagai inovasi sehingga dapat menghadirkan mobil yang mencerminkan identitas dan memenuhi berbagai kebutuhan target pasarnya," ucap Head of Brand Development and Marketing Research PT SIS, Harold Donnel dalam keterangannya, Senin (6/5/2019).

Selain mendapatkan penghargaan untuk Carry terbaru, Suzuki juga mendapatkan apresiasi untuk kategori The Best Booth 1.000 sqm di ajang Telkomsel IIMS 2019.

Selain itu terdapat juga penghargaan The Most Viewed Instagram Posting dari ajang yang sama. Maya Mauren Miss IIMS 2019 Maya Mauren Miss IIMS 2019

Selain beragam produk otomotif, Suzuki juga menghadirkan perwakilan brand melalui Suzuki Aria. Tahun ini, Maya Maureen dan Geraldora Cythia Bahar mendapatkan penghargaan Miss IIMS 2019 dan Miss Ingenious yang dinilai dari bakat, prestasi, pengetahuan brand dan pembawaan rawah yang merepresentasikan merek Suzuki.

Dari segi penjualan, Suzuki All New Ertiga masih mendominasi dengan kontribusi 40 persen penjualan selama pameran. Model lain, Carry, Ignis, dan Baleno turut menyumbangkan angka penjualan selama pameran tahunan tersebut. (kompas.com)