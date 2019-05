Harga Motor Sport 150 cc Bulan Ini

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Daftar sepeda motor sport 150 cc bulan ini bertambah dengan hadirnya Benelli yang membawa produknya di ajang Telkomsel IIMS 2019. Ini menjadi kesempatan untuk memperbarui daftar sepeda motor sport mesin 150 cc.

Hadir dengan model Motobi 152, TNT 135 dan TNT 15, Benelli memberikan alternatif motor sport pada penggemar roda dua. Disisi lain, harganya juga cukup kompetitif.

Pembaruan lain datang dari Yamaha yang baru saja memberikan warna baru pada R15 miliknya. Warna baru tersebut adalah racing blue, racing black dan racing yellow.

Selain warna Yamaha juga memperbarui desain stripping motor sport 150 cc miliknya tersebut. Perubahan ini tidak mengubah harga R15 dari bulan lalu.

Berikut daftar motor sport 150 cc Mei 2019

Honda CBR150R Standar Rp. 33.800.000

CBR150R Repsol Rp. 34.700.000

CBR150R Racing Red Rp. 34.500.000

CBR150R ABS Rp. 37.800.000

CBR150R Racing Red ABS Rp. 38.500.000

CBR150R Repsol ABS Rp. 38.700.000

CB150R StreetFire - SE Honda Racing Red Rp. 27.850.000 CB150R StreetFire - SE Fury Mat Red Rp. 27.850.000

CB150R StreetFire - SE Raptor Mat Rp. 27.850.000

CB150R StreetFire - STD Wild Black Rp. 26.750.000

CB150R StreetFire - STD Macho Black Rp. 26.750.000

CB150 Verza Spoke Rp. 19.400.000 CB150

Verza CW Rp. 20.050.000

Yamaha ALL NEW R15 YAMAHA MOVISTAR Rp 36,360,000

ALL NEW R15 Rp 35,760,000 MT-15 Rp. 35.335.000 ALL NEW VIXION YAMAHA MOVISTAR Rp 27,650,000 ALL NEW VIXION Rp 26,950,000 ALL

NEW VIXION R Rp 30,555,000

XABRE NEW COLOR Rp. 30.700.000

Suzuki GSX150 Bandit Shutter Key Rp 26.750.000 GSX-R150GSX-R150 ABS Rp 33.900.000 GSX-R150GSX-R150 Matt Red Series Rp 31.650.000 GSX-R150GSX-R150 Keyless Ignition System Rp 30.900.000 GSX-R150GSX-R150 Shuttered Key Rp 29.900.000 GSX-S150Shutter Key Rp 26.750.000

GSX-S150Keyless Ignition System Rp 27.250.000

Benelli Motobi 152 Rp 19.800.000

TNT 135 Rp 28.850.000 TNT 15 Rp 19.150.000

Kawasaki Z125 PRO Rp 32.800.000 Z125 PRO SE Rp 33.500.000 KSR PRO Rp 29.600.000 W175 Rp 30.300.000 W175 SE Rp 31.600.000 W175 CAFE Rp 33.100.000

*harga berbeda di tiap daerah *harga berubah sewaktu-waktu