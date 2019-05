Suzuki Launcing Mobil New Carry Berhadiah Sepeda Motor

POS-KUPANG.COM | KUPANG - PT Surya Bahana Mahkota (SBM) dealer mobil suzuki di Nusa Tenggara Timur akan launching mobil Pick UP New Carry.

Dalam acara launching ini disiapkan hadiah sepeda motor yang akan diundi untuk setiap 15 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK).

PIC PT SBM, Musawir yang dikonfirmasi Selasa (7/5/2019) menjelaskan, launching akan berlangsung pada Sabtu (11/5/2019) malam di Lippo Plaza Kupang.

"Dalam kesempatan itu kami menyiapkan hadiah doorprize berupa sepeda motor dan hadiah lainnya. Untuk setiap 15 SPK, kami akan mengundi satu sepeda motor," ujarnya.

Untuk leasing yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini, diantaranya Adira, Suzuki Indomobil, MPM Finance, dan Mandiri Tunas Finance.

Menurutnya, dalam kegiatan ini akan didatangkan artis dari Ambon yakni Doddie Latuharhary.

Mengenai mobil pick up Suzuki New Carry, Musawir menjelaskan, New Carry yang ditunggu kini hadir dengan wajah baru. "Dengan mobil yang teruji lintas generasi, perawatan irit dan ekonomis serta untung dengan muatan segunung," katanya

Mobil ini, lanjutnya, irit bensin, perawatan murah dan spare part mudah didapat, lama umur pakainya, sasis lebih kuat, body tangguh, muatan banyak bisa sampai satu ton karena baknya lebih luas. "Mobil ini juga untung diujung, harga jual kembali tinggi," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Hermina Pello)