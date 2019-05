Ini Manfaat Jus Kentang, Ternyata Ampuh Sembuhkan Diabetes dan Cegah Kanker

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Jus buah dan sayur menjadi salah satu minuman detoksifikasi yang punya banyak manfaat bagi kesehatan tubuh.

Salah satunya adalah jus kentang, mungkin masih asing dan terdengar aneh tapi minuman ini nyatanya punya segudang manfaat positif untuk tubuh.

Jus kentang disinyalir mampu menyembuhkan diabetes hingga mencegah penyakit kanker.

Para peneliti dari Universitas Purdue mengungkapkan kentang mengandung 4,7 gram serat yang jumlahnya sama dengan apel.

Sedangkan dalam Journal of the American College of Nutrition dijelaskan orang yang Kandungan gizinya yang komplet, tahukah kamu, dengan kentang kita dapat mengobati gastritis, diabetes, dan menghancurkan sel kanker.

Mengonsumsi kentang otomatis akan mengurangi asupan kalori harian.

Jus kentang mungkin tidak secantik jus buah dan sayuran lainnya.

Tapi umbi ini memiliki sumber vitamin, nutrisi, dan fitokimia.

Kentang juga sangat basa dan dapat membantu mengurangi refluks asam dan meredakan masalah perut lainnya.

Kentang mengandung sejumlah nutrisi, termasuk vitamin B dan vitamin C, zat besi, kalsium, kalium, tembaga, dan fosfor.