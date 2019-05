Buka Puasa Bersama di Swiss-Belinn Kristal Hanya Rp 79.900

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Swiss-Belinn Kristal Hotel Kupang tahun ini menyiapkan Pasar Ramadhan dengan menawarkan Bu-Samar, Buka Bersama di Bulan Ramadhan hanya Rp 79.900/nett.

Dimana para tamu bisa makan sepuasnya, all you can eat.

Menu yang disiapkan mulai dari aneka takjil, main course hingga makanan penutup. Menu-menu yang disediakan selalu berganti setiap harinya sehingga para tamu tidak bosan untuk menikmatinya. Ada menu western, Indonesia hingga menu lokal.

Executive Chef, Yoyok Siswoyo, Sabtu (4/5/2019), mengatakan kurma akan selalu disediakan setiap harinya. Kemudian disuguhkan dengan 23 menu yang disajikan disertai dengan live cooking di stold yang disediakan.

Exevutive Secretary & Marcom Swiss Belinn Kristal Hotel Kupang, Bernadeth Helena Ayuningrum, menambahkan, bila tamu tak ingin berbuka dengan makanan berat, ada Pojok Takjil dengan aneka pilihan untuk makanan ringan, kue, kurma dan minuman selama bulan Ramadhan, dengan harga Rp 34.900 per nett.

Meriahnya Bu-Samar, kata Helen, disediakan doorprize menarik. Setiap pembelian lima orang mendapatkan satu voucher undian berlaku kelipatannya.

"Kami menyediakan doorprize menarik berupa mesin cuci, kulkas dan televisi LED," tuturnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)