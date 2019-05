Patut Dicoba Ikan Saus Thailand On the Rock Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG- Bulan ini tak hanya promo Ramadhan yang ditawarkan On the Rock Hotel Kupang.

Pala Restaurant hotel ini menawarkan menu promo yang menggiurkan untuk para tamu yang ingin menyantap menu-menu di hotel.

Bulan ini, tamu bisa menikmati "Ikan Saus Thailand" dengan harga Rp 35.000.

Ikan Saus Thailand1 (POS KUPANG/YENY RACHMAWATI)

• Di Kota Kupang, Cerita Anggota KPPS Usia 72 Opname Empat Hari di Rumah Sakit

Executive Secretary On the Rock Hotel, Kiky Berek, kepada POS-KUPANG. COM, Selasa (7/5/2019), menyampaikan chef menyediakan Ikan Marlin Filed yang digoreng dengan tepung dan kemudian disiram dengan saus thailand. Rasanya sungguh lezat.

Ikan Saus Thailand2 (POS KUPANG/ Yeni Rachmawati)

Anda bisa menikmati menu ini ditemani es teh atau teh hangat. Berlaku selama Mei 2019 setiap hari dari pukul 06.00 Wita sampai dengan 23.00 Wita hanya di Pala Resto On The Rock Hotel.

Kata Kiky, ada juga promo dua jenis minuman, yaitu "Tropical Punch" dengan harga Rp 25.000 cocok untuk diminum disaat suasana serti saat ini yang panas.

Ikan Saus Thailand3 (POS KUPANG/YENY RACHMAWATI)

• Ini Desakan BP Komnas Pengawas BOP Labuan Bajo-Flores

Ada pula "Tropical Sunrise" dengan harga Rp 25.000.

Kata Kiky minuman ini terbuat dari sari buah dan beberapa potongan buah segar seperti semangka dan melon. (*)