Ingin Buka Puasa Bersama? Ada Tawaran Menarik dari Hotel On The Rock Kupang

SUASANA SUNSET -- Suasana sunset Pala Restoran Hotel On the Rock Kupang.

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Dalam rangka Bulan Suci Ramadhan On The Rock Hotel juga menyediakan promo berbuka puasa untuk umat Muslim. Bagi yang berencana ingin membuat acara buka puasa bersama bisa memilih Hotel On the Rock Kupang. Ada penawaran spesial di bulan nan suci ini.

Masyarakat Kota Kupang dapat melakukan pemesanan minimal untuk 20 orang dengan harga yang ditawarkan Rp 60.000/orang.

Dengan harga tersebut, kata Executive Secretary, Kiky Berek, kepada POS-KUPANG. COM, Selasa (7/5/2019), tamu bisa makan sepuasnya "All You Can Eat" yang disajikan di buffet. Harga tersebut sudah termaksud dengan takjil.

Namun, lanjutnya, jika tamh hanya ingin menikmati menu takhil saja, bisa langsung datang ke On The Rock Hotel mulai pukul 16.00 - 19.00 Wita.

Hanya dengan harga Rp. 35.000 per orang, maka Anda bisa makan sepuasnya di lobby lounge sambil menikmati suasana sunset di pesisir pantai.

"Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya," tuturnya.

Selain itu, untuk promo kamar Hotel On the Rock mengusung tema Ramadhan Divine yang dapat di artikan sebagai bulan Ramadhan yang suci.

Hanya Rp. 500.000 saja, tamu sudah bisa menginap di Hotel On the Rock. Harga tersebut sudah termaksud Sarapan pagi atau sahur untuk dua orang, dan juga takjil untuk 2 orang.

"Promo ini berlaku selama bulan Ramadhan. Hanya ada di On The Rock yang bisa kasih paket seperti ini," ujarnya.(*)