Sinopsis Drama Korea My Fellow Citizens Episode 1, Tayang Mulai Senin (6/5) di Trans TV

Simak sinopsis Drama Korea My Fellow Citizens episode 1-2 yang tayang perdana di Trans TV mulai Senin (6/5/2019). Penipu dan polisi terjebak dalam pernikahan.

Trans TV kembali menghadirkan Drama Korea berjudul My Fellow Citizens yang mulai tayang Senin (6/5/2019), mulai pukul 17.45 WIB.

Drama Korea My Fellow Citizens dibintangi satu di antara personel boyband Super Junior, Choi Siwon sebagai Yang Jung Gook dan Lee Yoo Young sebagai Kim Mi Young.

Drama bergenre kriminal dan komedi ini memiliki 32 episode, di mana satu episode berdurasi 30 menit.

Drama Korea My Fellow Citizens juga dikenal dengan judul Dear Citizens/Fellow Citizens/People of the Country.

Berikut sinopsis My Fellow Citizens episode 1-2 yang tayang perdana di TransTV mulai Senin (6/5/2019) pukul 17.45 WIB:

Di durasi awal, Jung Gook tengah duduk dan berdebat.

Ini adalah debat kandidat yang disiarkan di televisi.

Jung Gook berkata alasan dia mengambil eksistensi bawah tanah adalah untuk meningkatkan nilai real estate.