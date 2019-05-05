Liga Inggris
Skor 2-3 Hasil Pertandingan Newcastle United vs Liverpool
Skor 2-3 Hasil Pertandingan Newcastle United vs Liverpool di kompetisi Liga Inggris yang berlangsung di St James Park.
POS-KUPANG.COM - Skor 2-3 Hasil Pertandingan Newcastle United vs Liverpool.
Liverpool unggul 3-2 di babak pertama saat melawan Newcastle di Stadion St James Park, Minggu (5/5/2019) dini hari WIB.
Membutuhkan tiga poin untuk terus bersaing dengan Man City di perburuan juara, Liverpool langsung tancap gas di awal-awal laga.
Tercatat tiga serbuan dilakukan oleh Mohamed Salah, Georginio Wijnaldum dam Andy Robertson namun belum mencapai target hingga menit ke-10.
Tim tamu akhirnya mendapat gol cepatnya pada menit ke-13.
Sepakan pojok Trent Alexander-Arnold berhasil disambut kepala Virgil van Dijk masuk menghujam gawang Martin Dubravska. 1-0 untuk Liverpool.
Unggul satu gol seolah membuat pertahanan Liverpool terlena. Tujuh menit berselang dari gol Van Dijk, The Reds justru kebobolan.
Satu serangan Newcastle dari sisi kanan gagal diantisipasi Liverpool sehingga Matt Ritchie bebas di sebelah kiri.
Ia mengirim bola ke Salomon Rondon, dan striker asal Venezuela melepaskan tendangan, namun masih diblok oleh Alexander Arnold.
Bola liar diceploskan masuk ke gawang oleh Christian Atsu. Skor 1-1.
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