POS-KUPANG.COM - SEGERA BERLANGSUNG, Live Bola via Ponsel, Live Streaming Newcastle United vs Liverpool Jam 1.45 Ini

Siaran langsung RCTI & Live streaming Newcastle United vs Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris pekan 37 dapat ditonton pada Minggu (5/5/2019) dini hari.

Pertandingan Newcastle United vs Liverpool disiarkan langsung (live) RCTI dan Bein Sports 1 mulai pukul 01.45 wib.

Live Streaming Newcastle United vs Liverpool juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Membawa pulang tiga poin dari rumah Newcastle United di St James' Park bersifat wajib bagi Liverpool.

Hal itu mesti mereka raih demi terus membuka peluang menutup musim dengan status juara.

Liverpool saat ini masih berada di urutan dua klasemen berbekal 91 poin.

Liverpool wajib menang demi memberi tekanan kepada Manchester City.

Manchester City (92), yang menghuni urutan teratas klasemen, akan menghadapi Leicester City, pada Selasa mulai pukul 02.00 dini hari WIB.

Gagal meraih kemenangan di kandang sendiri, Etihad Stadium, bisa berakibat fatal bagi Manchester City.

Link Live Streaming Newcastle United vs Liverpool :



Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Beinsports, BeiNConnect juga menyediakan beragam paket berlangganan mulai Rp 10 ribu per hari, Rp 75 ribu per bulan hingga Rp 599 ribu per tahun.

Pelanggan cukup mendaftar di ponsel, mengisi data diri lalu memilih metode pembayaran untuk menyaksikan Live Streaming pertandingan-pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol hingga Liga Prancis.