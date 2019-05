RM BTS "Paksa" Jimin Berbicara Bahasa Inggris, Lihat Interaksi Manis Keduanya: ARMY Baper!

POS-KUPANG.COM - BTS baru saja tampil penuh percaya diri di panggung Billboard Music Awards 2019.

Berduet bersama Halsey, BTS membawakan lagu Boy With Luv dari album terbaru mereka, Map of the Soul: Persona.

Sebelum tampil di panggung Billboard Music Awards 2019, BTS tampil di The Adam Bomb Show.

Daebak, BTS Bakal Tampil di The Late Show With Stephen Colbert, ARMY Catat Waktunya! (KOREABOO)

Berbagai pertanyaan di ajukan pembawa acara seperti lagu apa yang paling disukai para member di album Map of the Soul: Persona.

• Daebak! BTS Jadi Band Pop Pria Pertama yang Kenakan Pakaian Panggung Rancangan Dior

• Seandainya Jimin BTS Jadi Polisi, Orang-orang yang Ditangkapnya Pasti Tidak Keberatan

• Gerakan Bahu Halsey di Panggung Billboard Music Awards 2019 Bikin ARMY Curiga, Ajaran Jimin BTS?

• Daebak, BTS Bakal Tampil di The Late Show With Stephen Colbert, ARMY Catat Waktunya!

RM sebagai leader menerjemahkan pertanyaan pembawa acara yang disampaikan dengan Bahasa Inggris kepada para member menggunakan Bahasa Korea.

Your browser does not support video.

Salah satu momen istimewa terjadi ketika RM mendorong Jimin untuk menjawab pertanyaan menggunakan Bahasa Inggris.

Pembawa acara bertanya kepada BTS, apa arti ARMY (fans) bagi mereka.

Awalnya Jimin terlihat malu untuk memberikan jawaban dalam Bahasa Inggris.

Your browser does not support video.

Jimin sempat meminta RM untuk membantunya menerjemahkan ke dalam Bahasa Inggris.