MuzdalIfah Menikahi Pria 15 Tahun Lebih Muda, Fadel Islami Curhat

POS KUPANG.COM -- Pernikahan Muzdalifah dengan Fadel Islami, pria yang 15 tahun lebih muda darinya, sempat menjadi perbincangan publik.

Lelaki 26 tahun tersebut menikah dengan Muzdalifah yang berusia 41 tahun.

Meski begitu, Fadel tak mempermasalahkannya dan mantap menikahi mantan istri pedangdut Nasar ini.

Kehidupan awal pernikahan mereka pun selalu menjadi sorotan dan yang terbaru, Fadel mengungkapkan betapa bersyukurnya dia memiliki istri seperti Muzdalifah.

Hal ini diungkapkan Fadel melalui unggahan akun Instagramnya, Sabtu (4/5/2019).

Alasan Ingin Curhat

Fadel rupanya tengah berulang tahun dan mendapatkan surprise dari sang istri dan anak-anak Muzdalifah.

Ia berterima kasih pada sang istri karena selama ini dia tak pernah mendapatkan kejutan ulang tahun dari orang-orang di sekitarnya.

Di usianya yang genap 26 tahun, Fadel pun mengucap syukur karena telah mendapat istri yang menemani, mendukung dan selalu mendoakannya.

Unggahan Fadel melalui unggahan akun Instagramnya, Sabtu (4/5/2019). (Instagram @fadelislami.rakhmat.)

I'm 26 years old now and thank you so much for being born like this.

