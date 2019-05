Honda BR-V Bertahan di Segmen LSUV

POS KUPANG.COM - PT Honda Prospect Motor (HPM) menepati janjinya untuk menyegarkan BR-V di ajang Telkomsel Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019. Walau nampak serupa, namun bila diperhatikan secara detail, cukup banyak ubahan baru yang dihadirkan Honda sebagai modal BR-V bersaing di kelas low sport utility vehicle ( LSUV).

Kemasan lama BR-V di segarkan dengan new black front grille design, new front bumper design, dan front under spoiler baru pada bagian depan. Sedangkan untuk memberikan kesan berbeda, LED Daytime Running Light beserta garnis lampu kabut juga ikut disegarkan yang membuat wajahnya terlihat lebih elegan.

Pada bagian belakang, Honda juga ikut memberikan suasana beda dengan menyematkan model bumper baru dan rear under spoiler. Terakhir, pelek 16 inci dengan desain terbaru pun ikut disematkan yang membuat visualnya lebihfresh.

Interior Honda BR-V, Jepara

Masuk ke bagian kabin, dari segi layout memang tak ada yang berubah, semua masih sama dengan model BR-V sebelumnya. Hanya saja kali ini Honda menambah kemewahan dengan menghadirkan nuansa elegan dan modern melalui panel dasbor baru, pengaturan pendingin udara digital, sampai penambahan tweeter untuk menudukung perangkat audionya.

Selain fitur-fitur tadi, Honda ikut melapis jok dari baris pertama hingga ketiga dengan bungkus kulit sintetis degan aksen garis merah yang membuat kabin sedikit lebih sporty. Hal ini termasuk juga untuk lapisan tuas transmisi dan kemudi yang lengkap disertai detail jahitan benang merah.

Honda BR-V

Ubahan besar lainnya datang dari sektor hiburan, BR-V baru kini sudah mengusung smart connection yang dapat terhubung dengan smartphone juga memudahkan untuk menemukan lokasi-lokasi pada perjalanan kali ini. Caranya cukup dengan menggunakan kabel charger original dari ponsel, peta interaktif dari ponsel bisa ditampilkan di layar 8 inci Floating Capacitive Touchscreen yang kini menjadi perangkat hiburan.

Fitur baru berupa start stop button juga ikut diberikan lengkap bersama smart entry system. Khusus untuk mengakses sistem audio bersama ponel, pemilik diharuskan lebih dulu mengunduh fitur Web Link untuk membuka berbagai aplikasi melalui smartphone.

Honda BR-V Facelift, Semarang Honda BR-V Facelift, Semarang

Dengan beragam perubahan tersebut, otomatis membuat harga BR-V faceliftmengalami kenaikan. Untuk model tertingginya, Prestige kini dipasarkan sebesar Rp 279,5 juta, untuk E CVT sebesar Rp 262, 5 juta, E MT menjadi Rp 252,5 juta, sementara untuk S MT tetap dipasarkan sebesar Rp 238 juta. (*)

