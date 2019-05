Ada Pasar Murah di Masjid Raya Fontein, Bawang Putihnya Sangat Murah

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG- Selama dua hari mulai hari ini hingga besok, masyarakat kota Kupang bisa memanfaatkan Pasar Murah yang digelar di halaman Masjid Nurusa'adah Kelurahan Fontein.

Pasar Murah ini digelar bersama antara Satgas Pangan Polda NTT, Bulog Divre NTT, KPw Bank Indonesia NTT dan Dinas Perindag Kota Kupang.

Stand-stand pasar murah ditata mengelilingi halaman masjid. Ada dari Bulog yang menjual bawang merah, bawang putih Rp 55.000 per kilogram, gula pasir, terigu, minyak goreng murah.

Ada pula pelaku usaha yang menjual telur Rp 48.000 per rak dan juga partisipasi dari pelaku usaha lainnya yang menjajakan minyak goreng, buah-buahan, aneka sirup, barang plastik, mie instan dan lainnya.

Sejak pagi hingga siang hari halaman Masjid yang dikenal dengan Masjid Raya ini tak pernah sepi pengunjung.

Titik teramai terlihat di stand Bulog Divre NTT.

Kebanyakan mereka membeli bawang, minyak goreng dan gula pasir.

Ny Jubaidah kepada POS-KUPANG. COM, Sabtu (4/5/2019) mengaku senang dengan adanya Pasar Murah karena bisa membeli bawang putih dengan harga hanya Rp 55.000 per kilogram dibandingkan dengan di pasar seharga Rp 80.000 per kilogram.

"Ini belanja sekalian persiapan puasa," tuturnya.

Wadir Krimsus Polda NTT, AKBP Dominikus Yampormase, S.H,M.H, menyampaikan Bulog dalam melaksanakan kebijakan pemerintah terkait pendistribusian bahan pokok pangan di NTT, diharapkan kesiapan sarana dan prasarana berupa ketersediaan gudang di wilayah kota dan kabupaten untuk bisa menampung bahan pokok pangan yang berkapasitas memadai. Agar dapat menjamin stok dan kestabilan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Ia mengatakan untuk mendorong dan meningkatkan kerja sama yang nyata antara pemerintah, pelaku usaha dan distributor, untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tepat waktu dan tepat sasaran maka Satgas Pangan Polda NTT bekerja sama dengan seluruh instansi terkait untuk melaksanakan pasar murah dalam rangka mencegah terjadinya lonjakan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri.

"Kami memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat, seluruh instansi dan semua yang telah membantu guna berlangsungnya pasar murah hari ini," tuturnya. (*)