TAK LIVE RCTI! Link Live Streaming Chelsea vs Eintracht Frankfurt Malam Ini Sesaat Lagi!

POS-KUPANG.COM - Tim raksasa Liga Inggris, Chelsea melakoni laga tandang melawan Frankfurt pada Leg 1 Semifinal Liga Europa musim 2018-2019, di Stadion Commerzbank-Arena (Frankfurt), Jerman, Jumat (3/5/2019) mulai pukul 02.00 WIB.

Pertandingan ini bakal dipimpin wasit asal Spanyol, Del Cerro C.

Pertandingan Frankfurt Vs Chelsea tidak disiarkan langsung TV nasional.

Namun, kamu tetap dapat menyaksikan laga seru Frankfurt Vs Chelsea secara live streaming dan ketahui skor langsung via link live score yang kamu cantumkan di artikel ini.



Prediksi Frankfurt Vs Chelsea

Eintracht Frankfurt menjadi tuan rumah dalam leg pertama semifinal Liga Eropa dengan menjamu Chelsea di Stadion Commerzbank Arena, Kamis (2/5/2019) atau Jumat dini hari.

Pada babak sebelumnya, Chelsea mampu mengalahkan Slavia Praha dengan agregat 5-3, sedangkan Frankfurt menyingkirkan wakil asal Portugal, Benfica, lewat agregat 4-4 dan unggul dalam jumlah gol tandang.

Keduanya sama-sama berada di posisi keempat klasemen sementara dalam liga domestik masing-masing.

Dalam enam laga terakhir, Frankfurt hanya mampu menang dua kali.

Sementara itu, The Blues memiliki rekor yang sedikit lebih mentereng, dengan mengumpulkan tiga kemenangan dalam enam laga terakhir.