Richard Kyle Lamar Jedar di San Fransisco, Amerika Serikat, In Alasannya

POS KUPANG.COM - Manajer artis peran Richard Kyle, Mario Markoneng buka suara terkait lamaran Richard untuk Jessica Iskandar di San Francisco, Amerika Serikat.

Saat dihubungi wartawan, Kamis (2/5/2019), Mario mengatakan momen tersebut bukanlah pertunangan.

Melainkan momen Richard menyampaikan cinta ke arah yang lebih serius kepada Jessica.

"Bukan tunangan sih. Tapi Richard menyatakan cintanya ke arah yang lebih serius," kata Mario dalam wawancara per telepon.

Mario menambahkan, rencana melamar Jessica sudah lama disusun Richard.

"Sebenarnya sudah direncanakan sejak lama. Cincinnya juga. Iya, di San Francisco," ungkapnya.

Mario menambahkan bahwa Richard ingin menyatakan keseriusannya pada Jessica secara romantis di bawah jembatan Golden Gate, bertepatan dengan sebuah proyek yang harus dikerjakan mereka berdua di Negeri Paman Sam.

"Jadi Richard sama Jedar ada kerjaan. Diundang sama Disney Pixar. Terus, menurut Richard, ini momen yang pas untuk menyatakan. Makanya sekalian aja deh," kata Mario.

Sebelumnya, Mario Markoneng mengunggah momen bahagia Jessica dan Richard dalam akun Instagram miliknya.

Di bawah foto tersebut Mario memberi selamat pada keduanya.

"Congratulations to u both @inijedar @richo_kyle wishing u a lifetime of love and happiness #enggagementday #couplesgoals #lovebirds #soontobemarried #potd," tulisnya seperti dikutipKompas.com, Kamis (2/5/2019). (*)