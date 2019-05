Nilai Ekspor NTT Pada Maret 2019 Alami Kenaikan

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG - Pada pertemuan rutin bulanan BPS Provinsi NTT membahas tentang Perkembangan Ekspor dan Impor NTT Maret 2019.

Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Maret 2019 senilai US $ 1.174.125 dengan volume sebesar 4.743 ton mengalami kenaikan sebesar 9,49 persen dari ekspor bulan Februari 2019yang sebesar US $ 1.072.314.

Nilai ekspor tersebut terdiri dariekspor migas sebesar US $ 144.290 dan ekspor non migas senilai US $1.029.835.

Kepala BPS NTT, Ny Maritje Pattiwaelapia, di Aula Lantai II, Kantor BPS NTT, Kamis (2/5/2019), menyampaikan komoditas ekspor Provinsi NTT bulan Maret 2019 seluruhnya dikirim ke Timor Leste sebesar US $ 1.174.125.

Komoditas terbesar yang diekspor Provinsi NTT pada bulan Maret 2019 adalah kelompok komoditas Kendaraan dan Bagiannya senilai US $ 166.270.

Sedangkan impor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Maret 2019 senilai US $9.592.837 dengan volume sebesar 19.161 ton dengan komoditas impor terbesar Bahan Bakar Mineral yang didatangkan dari Malaysia.

Jika membandingkan kumulatif nilai ekspor sebesarUS $ 3.376.483 terhadap kumulatif nilai impor sebesar US $17.226.717, lanjutnya, maka pada tahun 2019 terdapat defisit sebesar US $13.850.234.

Selanjutnya, dijelaskan Ny Maritje, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel berbintang di ProvinsiNusa Tenggara Timur (NTT) pada bulan Maret 2019 sebesar44,88 persen, turun 0,52 poin dibanding TPK Februari 2019yang sebesar 45,40 persen.

Ia mengatakan jumlah tamu menginap pada hotel bintang bulan Maret 2019sejumlah 30.118 orang dengan rincian 27.776 orang tamunusantara dan 2.342 orang tamu mancanegara.

Rata-rata lama tamu menginap di hotel berbintang pada bulanMaret 2019 selama 1,60 hari. Rata-rata lama tamu nusantara menginap selama 1,56 hari dan rata-rata lama tamu mancanegara menginap selama 2,04 hari.

"Jumlah penumpang angkutan udara yang tiba di NTT padabulan Maret 2019 berjumlah 141.597 orang sedangkan penumpang yang berangkat berjumlah 124.675 orang," ujarnya. (*)