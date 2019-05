SEDANG BERLANGSUNG Live Steaming Bulutangkis, Turnamen New Zealand Open 2019, 19 Wakil Indonesia

POS-KUPANG.COM - SEDANG BERLANGSUNG Live Steaming Bulutangkis, Turnamen New Zealand Open 2019, Indonesia Kirim 19 Wakil.

Sebanyak 19 wakil Indonesia bakal melakoni babak kesatu pada hari kedua turnamen New Zealand Open 2019, Rabu (1/5) dini hari WIB.

Dari ke-19 wakil Indonesia tersebut, wakil terbanyak berasal dari sektor tunggal.

Nomor tunggal putra dan tunggal putri masing-masing mengirimkan lima wakil.

Nomor tunggal putra pun telah memastikan satu tempat pada babak kedua New Zealand Open 2019 karena Jonatan Christieakan menghadapi kompatriotnya, Shesar Hiren Rhustavito.

Dikutip POS-KUPANG.COM dari BolaSport.com, selain Indonesia, skuat tuan rumah New Zealand Open 2019 juga memiliki 18 wakil yang akan bertanding pada hari kedua turnamen kategori BWF World Tour Super 300 itu.

Barisan wakil Selandia Baru itu tersebar ke nomor tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh BolaSport.com, sudah terdapat live streaming pada hari kedua New Zealand Open 2019.

Salah satu laga yang ditunggu adalah pertandingan pemain tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting.

Berbekal status unggulan kesatu, Anthony akan berhadapan dengan Brice Leverdez (Prancis) di lapangan satu (court 1) di Eventfinda Stadium, Auckland, Selandia Baru.

Untuk itu, BolaSport.com telah merangkum beberapa alternatiflink live streaming New Zealand Open 2019.

Berikut link live streaming New Zealand Open 2019 pada hari kedua turnamen, Rabu (1/5/2019) dini hari WIB.

Live Streaming New Zealand Open 2019 (1)

Live Streaming New Zealand Open 2019 (2)

Merujuk pada jadwal badminton New Zealand Open 2019 oleh BWF, Indonesia telah mengirimkan 19 wakilnya dalam pertandingan babak kesatu hari kedua ini.





Pertandingan bertajuk Barfoot & ThompsonNew Zealand Open 2019 ini dilaksanakan di Eventfinda Stadium, Auckland, New Zealand yang berlangsung mulai 30 April hingga 05 Mei 2019.



Turnamen bergengsi level super 300 ini menyediakan total hadiah uang sebesar USD 150.000.

Jadwal Pertandingan:

Tunggal Putra



Anthony Sinisuka Ginting [1] vs Brice Leverdez (Prancis) - 09.00 WIB (21-19,21-17)



Ihsan Maulana Mustofa vs Chong Wei Feng (Malaysia) - 08.00 WIB (21-17,13-21,16-21)



Tunggal Putri



Gregoria Mariska Tunjung [5] vs Zhang Yiman (China) - 05.00 WIB (21-16,21-12)



Ganda Putra



Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan [2] vs Oliver Leydon-Davis/Abhinav Manota (Selandia Baru) - 05.20 WIB (21-17,21-15).



Ganda Putri



Yulfira Barkah/Jauza Fadhila Sugiarto vs Vivian Hoo/Yap Cheng Wen (Malaysia) - 04.40 WIB (15-21,17-21).



Ganda Campuran



Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja [4] vs Riga Oud/Stephanie Liao (Selandia Baru) - 04.00 WIB (21-8,21-11).



Henrikho Kho Wibowo/Yulia Yosephine Susanto vs Chan Peng Soon/Goh Liu Ying [2] (Malaysia) - 04.40 WIB (13-21,12-21)

Jadwal Pertandingan Hari ini:

Tunggal Putra



Shesar Hiren Rhustavito vs Jonatan Christie [3] - 13.00 WIB



Tommy Sugiarto [2] vs Lu Guangzu (China) - 14.20 WIB



Tunggal Putri



Fitriani vs Louisa MA (Australia) - 11.40 WIB



Ruselli Hartawan vs Sally Fu (Selandia Baru) - 13.40 WIB



Yulia Yosephine Susanto vs Aya Ohori [7] (Jepang) - 14.20 WIB



Lyanny Alessandra Mainaky vs Saena Kawakami (Jepang) - 15.00 WIB



Ganda Putra



Sabar Karyaman Gutama/Frengky Wijaya Putra vs Lee Jhe-Huei/Yang Po Hsuan (Taiwan) - 09.40 WIB



Akbar Bintang Cahyono/Moh. Reza Pahlevi Isfahani vs Maika Phillips/Dacmen Vong (Selandia Baru) - 10.20 WIB



Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Lee Yang/Wang Chi-Lin [5] (Taiwan) - 15.00 WIB



Ganda Putri



Agatha Imanuela/Siti Fadhia Silva Ramadhanti vs Akane Araki/Riko Imai (Jepang) - 11.00 WIB



Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta vs Ng Wing Yung/Yeung Nga Ting (Hong Kong) - 13.40 WIB



