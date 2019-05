Prajurit Lantamal VII Ikut Monitoring Kemampuan Fisik

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Prajurit Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VII Kupang mengikuti Tes Periodik Kemampuan Kesegaran Jasmani di Lapangan Apel Mako Lantamal VII, Selasa (30/4/2019).

Tes periodik yang menjadi bagian dari pelaksanaan uji kesamaptaan ini dilaksanakan spebagai monitoring terhadap kemampuan fisik prajurit Lantamal VII.

Tak hanya 150 prajurit Lantamal VII yang terdiri dari personel Lantamal VII, Pomal Lantamal VII, dan Rumah Sakit TNI AL Samuel J. Moeda, tampak Danlantamal VII Brigadir Jenderal TNI (Mar) Kasirun Situmorang SH yang hadir pun terlihat bersemangat mengikuti rangkaian tes tersebut.

Tes yang merupakan salah satu upaya pembinaan personel dibawah pengawasan Asisten Personel Lantamal VII Kolonel Laut (P) Budhi Yuzerman, S.Si, MAP itu bertujuan untuk mengukur kemampuan fisik seluruh prajurit di lingkungan Lantamal VII Kupang.

• Fakultas Hukum Unflor Ende Gelar Seminar Nasional

• Reino Barack Bongkar Kebiasaan saat Syahrini di Kamar

• Begini Kabar Merapatnya Rene Mihelic ke Persib Bandung

“Tujuan dari ujian kesegaran jasmani ini adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan fisik prajurit TNI di Lantamal VII, dan hal ini merupakan Instruksi Langsung dari pimpinan TNI AL,” ujar Aspers Lantamal VII Kolonel Laut Budhi Yuzerman.

Ia menjelaskan, bila dalam proses tes tersebut belum memenuhi standar, maka akan dilaksanakan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan fisik (jasmani) sehingga prajurit TNI AL memiliki tingkat kesegaran jasmani yang baik agar dapat mendukung dan melaksanakan tugas-tugas TNI Angkatan Laut ke depan.

“Tes yang diujikan meliputi lari 12 menit, push up, sit up, pull up, dan shuttle run. Dengan mengikuti semua tahapan ujian prajurit bisa mengukur kemampuan masing+masing sehingga jasmani jadi lebih sehat dan bugar,” lanjutnya.

Ia juga mengatakan, sebelum pelaksanaan tes, didahului dengan pemeriksaan denyut jantung dan tensi darah.

Untuk menjadi prajurit TNI AL yang profesional, katanya, harus memiliki kemampuan yang komplit, baik segi jasmani, rohani, serta kemampuan Intelektual sehingga prajurit TNI diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok satuan kerja dengan baik.

Hadir dalam pelaksanaan Kesegaran Jasmani Komandan Lantamal VII, Wadan Lantamal VII, Para Asisten Danlantamal VII, Dansatrol Lantamal VII serta seluruh Prajurit Lantamal VII. Dispen Lantamal VII. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)