Pelatih Timnas Indra Sjafri Seleksi Pemain di Kupang, 10 Pemain Masuk Nominasi



POS-KUPANG.COM|KUPANG--Pelatih Timnas U-23, Indra Sjafri datang langsung ke Kupang untuk melakukan seleksi pemain usia 10-12 tahun di Lapangan Bali United Kristal Kupang, Selasa (30/4/2019).

Kedatangan mantan pelatih Timnas U-19 ini bertujuan untuk memantau langsung pemain kelahiran tahun 2007, 2008, dan 2009 yang layak mengikuti program Asuransi AIA 100 talent di Phuket, Thailand pada Juni 2019 mendatang.

Para pemain usia dini yang lolos 100 talent akan dilatih langsung oleh para pelatih dari klub Liga Inggris Tottenham Hotspurs.

Nama program ini adalah 'AIA 100 Talents Go To Phuket' yang secara resmi digelar PT AIA Financial Indonesia.

Program ini diselenggarakan sebagai kelanjutan dari AIA Sepak Bola Untuk Negeri yang diluncurkan tahun lalu bersama AIA Global Ambassador David Beckham.

"Kita mencari 100 talent terbaik dari seluruh Indonesia. Dilihat saja nanti mana yang bagus. Tergantung kualitas saja," kata coach Indra Sjafri di sela-sela kegiatan seleksi yang hanya berlangsung selama sehari ini.

"Ya karena saya tahu di NTT banyak sumber-sumber pemain berpotensi makanya saya hadir di sini. Saya yakin mulai dari Yabes dulu dan sampai sekarang banyak kan. Ada Alsan Sanda dan lain-lain sebagainya," paparnya.

Dari hasil pantauan, katanya, para pemain yang mengikuti seleksi hari itu juga banyak yang bagus. Oleh karena itu, dia berharap ada pemain dari Kupang yang bisa menjadi bagian dari 100 talent yang akan dikirim ke Thailand.

Didampingi Ketua Panitia Seleksi, Sipri Seko, Coach Indra Sjafri tiba di lokasi seleksi sekira pukul 15.30 Wita. Di sana, dia langsung bertemu dengan para pelatih Bali United Kristal Kupang dan para peserta seleksi. Total ada 34 orang anak peserta seleksi. Mereka dibagi ke dalam beberapa tim dan diminta saling berhadapan.

Walaupun hujan deras mengguyur, semangat anak-anak tak pernah surut. Mereka berusaha mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Coach Indra Sjafri pun serius memantau dan mencatat langsung setiap pemain yang tampil menonjol di dalam lapangan.