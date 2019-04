Dikenal Pendukung Jokowi, Ustadz Yusuf Mansur Unggah Jalan Tol, Singgung Hidup Lebih Baik

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Ustadz Yusuf Mansur selama ini dikenal sebagai pendukung Capres Nomor Urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ustadz Yusuf Mansur mengunggah perjalanannya menuju Waikanan, Lampung.

Bersama rombongan, Ustadz Yusuf Mansur, melintasi mulusnya jalan tol.

Di depannya ada mobil pengawal dengan membunyikan sirine.

Dalam video itu, Ustadz Yusuf Mansur memberikan nasihat.

Berikut nasihat Ustadz Yusuf Mansur:

On the way ke Way Kanan yah.

Way Kanan. Subhanallah

Salam buat semua masyarakat Lampung dan Indonesia.