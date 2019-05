Ada Pejabat Eselon III di TTS yang Dinonjobkan, Ini Loh Reaksinya !

Kabid Inovasi, Badan Litbang non aktif, Johanis Imanuel Sofyan Baok, S. Pt, M. Si

Pejabat Eselon III Berikan Reaksi Yang Berbeda Terhadap SK Penonjoban

POS-KUPANG. COM| SOE - Salah pejabat eselon III B yang dinonaktifkan sementara dari jabatannya, Johanis Imanuel Sofyan Baok, S. Pt, M. Si menanggapi santai terkait dikeluarkan surat keputusan bupati TTS, Egusem Piether Tahun terkait pemberhentian sementara Dirinya dari jabatan sebagai Kabid Inovasi di Badan Litbang. Ia siap menempuh jalur hukum untuk memperoleh keadilan.

Pasalnya menurut Bapak, dirinya bukan tidak ikut apel pagi, tetapi terlambat. Selain itu, tudingan terkait dirinya malas masuk kantor pun dibantahnya. Menurut, tudingan malas masuk kantor tidak benar. Pasalnya jika dirinya tidak masuk kantor tidak mungkin pekerjaan bisa selesai.

Sedangkan untuk apel tanggal 1 dan 8 April, ia mengaku datang terlambat bukan tidak hadir.

" Kalau bilang saya malas masuk kantor itu tidak benar. Kalau saya jarang masuk kantor bagaimana beban tugas saya bisa selesai? Saya memang lebih banyak di luar karena saya memang orang lapangan," ungkap Baok.

Iya mengaku, belum menerima SK pemberhentian sementara dirinya dari jabatan. Pasalnya, hingga saat ini BKD belum mengantar SK tersebut.

Namun, Baok menegaskan siap menempuh jalur hukum (PTUN) dan juga melaporkan hal tersebut kepada komisi ASN.

" Ini negara hukum semua ada prosedurnya. Maka kita akan tempuh jalur hukum dan juga melaporkan hal ini ke KSN. Karena saya menilai hukuman yang dijatuhkan kepada saya tidak memiliki dasar yang kuat," ujar Baok.

Reaksi berbeda diberikan pejabat eselon III non aktif lainnya.Camat Kuanfatu non aktif, Andreas Naitboho menerima sangsi non job yang diberikan Bupati TTS Egusem Piether Tahun. Ia mengaku, menerima sangsi tersebut sebagai bentuk loyalitas kepada pimpinan.

Informasi non job tersebut diterima dari temannya di Kabupaten TTS yang mengikuti apel pagi, Senin (30/4/2019) pagi. Namun hingga Selasa pagi, ia belum menerima SK non job.