Suasana anniversary night Sotis Hotel Kupang dan Beer and Barrel Kitchen and Lounge, Sabtu (27/4/2019) malam.

Sotis Hotel dan Beer and Barrel Kitchen and Lounge Berikan Penghargaan Kepada 15 Lembaga Ini

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pihak manajemen Sotis Hotel dan Beer and Barrel Kitchen and Lounge memberikan penghargaan kepada 15 corporate yang telah memberikan sumbangsih dan kontribusi yang besar bagi eksistensi Sotis Hotel dan Beer And Barrel Kitchen n' Lounge, Sabtu (27/4/2019) malam.

Penghargaan tersebut diberikan saat Anniversary Night dalam rangka Ulang Tahun Sotis Hotel ketiga dan ulang tahun Beer and Barrel Kitchen and Lounge kelima di Beer and Barrel Kitchen n' Lounge Jalan Timor Raya Km 3 Kelurahan Pasir Panjang, Kota Kupang, NTT.

Para penerima penghargaan tersebut yakni PT Angkasa Pura Tbk, PT Satria Mega Kencana, M2 Enterprise, PT Karpowership, Bank Indonesia, BPJS Kesehatan dan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk.

Selanjutnya, penghargaan diberikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Persatuan Karya Dharma Kesehatan RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Polda NTT, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh General Manajer Sotis Hotel, Sari Sedu dan dipandu oleh MC Bo Lara dan Kartikasari Djo Ha'u.

Usai Gala Dinner dilakukan ceremoni pemotongan kue ulang tahun. Ceremoni ini dimulai dengan doa bersama yang dibawakan oleh Pendeta Untung.

Hadir owner Sotis Hotel Kupang dan Beer and Barrel, Herman Herry beserta keluarga.

Turut hadir GM Sotis Hotel, Sari Sedhu dam para head of departemen diantaranya finance control, Hadik Subroto, Front Office SPV, Henok Raja Huki, Ass Executive Housekeeper, Apri Susanto, Cheef Engineering, Gusti Kadju, Chief Security, Rocky Lengo, Executive Chef, Arif Waryono dan Senior Sales Executive, Dana Marini.

Usai kegiatan itu, dilakukan pesta kembang api yang begitu meriah dan memukau seluruh tamu undangan yang hadir.

Selanjutnya, penampilan menarik artis GAC (Gamaliel, Audrey dan Cantika), DJ Party oleh Disk Jockey (DJ) Claudia Jaramillo.

Para peserta event tersebut sangat terhibur dengan konten entertainment yang ada. Hadir juga menghibur para tamu undangan yakni Timor Creative People (TCP), DJ Topan dan Second Two Band.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)